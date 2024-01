La Befana Volante

In tanti al tradizionale appuntamento con la vecchina che ha regalato caramelle ai bimbi presenti in Piazza San Francesco a Ortona , sabato 6 gennaio 2023.

L’evento è stato organizzato dal C.M.O ( Comitato Manifestazioni Ortonesi ) in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Chieti - Sede di Ortona.

Clicca sui numeri per vedere i singoli momenti nel video della diretta

0:01 in attesa della Befana 1:04 Il Vice Sindaco di Ortona, Cristiana Canosa - i bimbi raccontano i regali ricevuti dalla Befana 1:57 il conto alla rovescia in attesa della Befana 4:12 la Befana inizia la discesa dal campanile 5:15 e dall'alto distribuisce la caramelle 7:21 poi atterra in piazza e regala altre caramelle ai bimbi. )