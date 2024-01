â€œLa mia animaâ€œ, la raccolta di poesie di Valentina Shubina

E’ disponibile su Amazon la raccolta di poesie "La mia Anima" dell'autrice ucraina Valentina Shubina. Il libro contiene 15 poesie scritte dal 1986 al 2023 e offre ai lettori un viaggio poetico attraverso temi profondi e universali, abilmente intrecciati dalla sensibilità dell'autrice.

Valentina Shubina, nata a Leliv, in provincia di Chernobyl, nel 1960 e da un anno in Italia a Vasto a causa della guerra, scrive da quando era bambina. Ha plasmato "La mia Anima" con poesie che toccano corde emotive universali. I suoi versi trattano con grazia e intensità temi quali la famiglia, l'Ucraina, i ricordi e l'ottimismo per il futuro. La sua voce autentica risuona attraverso ogni pagina, trasmettendo emozioni che toccheranno il cuore di chiunque si approcci a questi versi.

Le poesie, originariamente scritte in ucraino e russo, sono state tradotte da Marta Kavuta, mediatrice interculturale, che ha catturato l'essenza e la bellezza delle parole dell’autrice. L'adattamento in italiano è stato realizzato con la collaborazione di Stefano Lanzano, insegnante di lingua italiana L2 e blogger. La traduzione e l’adattamento rendono accessibile ai lettori la profondità e la ricchezza dei componimenti.

"La mia Anima" tuttavia è più di un libro di poesie - è un ponte che collega culture, un viaggio emozionale che attraversa i confini per portare i lettori in un mondo di bellezza e riflessione. La combinazione di talento poetico, traduzione accurata e adattamento rende questo libro un'opera da leggere se ci si vuole immergere nei ricordi e luoghi descritti con tanta dedizione.

"La mia Anima" è ora disponibile su Amazon al seguente link: https://amzn.eu/d/7Utw83d, in ebook e presto in versione cartacea.

Invitiamo i lettori a lasciarsi trasportare da questa esperienza e a scoprire la magia delle parole di Valentina Shubina.