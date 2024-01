Bilancio di fine anno del Presidente Giampiero Misci

Questo 2023 volge al termine ed il nostro Presidente Giampiero Misci traccia il bilancio di questa annata calcistica.

" L' anno scorso di questo periodo eravamo nella stessa situazione di quest' anno ovvero nei bassifondi della classifica, poi cambiammo allenatore e, con Alessandro Coletti, facemmo un girone di ritorno fantastico al punto da sfiorare i play off.

Questa stagione è iniziata con un nuovo tecnico, Massimo La Barba, a cui abbiamo dato subito fiducia e che la stima, nonostante i risultati sin qui ottenuti non siano stati dei migliori, è intatta anzi si è rafforzata.

Diciamo che il nostro Mister non è stato fortunato in questa prima parte della stagione infatti mai come quest'anno abbiamo avuto una miriade di infortunati al punto che non ha potuto schierare mai la stessa formazione per due settimane di fila.

Sono andati via alcuni ragazzi, la maggior parte tutti in categorie superiori e questo è un motivo d'orgoglio per la nostra società.

Altri hanno deciso di rimanere e sposare la causa nonostante la classifica non è per niente buona, uno su tutti Emanuele De Luca.

16 goal in 14 gare giocate, goleador incontrastato, non solo del campionato di Seconda Categoria, ha rifiutato una marea di chiamate da squadre di categoria superiore ma gli uomini veri non abbandonano la nave quando sta affondando e non l' ha fatto, lo ringraziamo ed è un' altra medaglia che ci attacchiamo al petto.

Un' altra cosa di cui andiamo fieri è quella di avere in rosa ben sedici ragazzi dal 2000 al 2006 su cui puntare per i prossimi anni e farli crescere con i piu' esperti, Mister La Barba li ha fatti esordire tutti e molti di loro sono al primo vero Campionato che giocano e stanno crescendo di partita in partita e in questo il nostro tecnico sta avendo un ruolo importante.

Diciamo la verità, ci attende un girone di ritorno tostissimo dove dobbiamo fare piu' punti possibili per uscire fuori dalla zona retrocessione ma a tutti noi piacciono queste sfide e siamo pronti per buttare il cuore oltre l'ostacolo perché non meritiamo assolutamente di stare laggiù.

Mi auguro che gli infortunati possano ritornare subito a disposizione, so che molti stringeranno i denti per farsi trovare pronti quando torneremo in campo, credo ciecamente in questi ragazzi e sono convinto che faremo un grande girone di ritorno e, da non dimenticare, tra fine gennaio e fine febbraio, ci giocheremo il passaggio in semifinale di Coppa Abruzzo che, oltre alla salvezza, è un obiettivo della nostra società.

Faccio tanti cari auguri di Buon Anno a tutto il calcio dilettantistico abruzzese ed auguro a tutti i ragazzi di continuare a coltivare i propri sogni perché, checché se ne dica, il calcio non sarà mai un gioco! "