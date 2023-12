Concerto di Capodanno al Teatro Tosti di Ortona con l’OST

Il 2024 inizia al Teatro Tosti in musica con un concerto davvero speciale. L’appuntamento è per il 2 gennaio alle 20.45 con l’Orchestra Sinfonica Tosti diretta dal maestro Paolo Angelucci. L’OST nasce dall’esperienza di formazione dell’Orchestra I GIOVANI ACCADEMICI, ereditandone la produzione e il curriculum artistico. Hanno scritto per l’orchestra A. Cericola, R. Ruggeri, C. Chiacchiaretta, W. Gaeta.

L’ensemble ha collaborato con importanti solisti e attori tra i quali M. Placido, C. Chiacchiaretta, A. Kurti, R. Ruggeri, D. Orlando e ha all’attivo tre dischi.

Il repertorio del 2 gennaio prevede musiche di R.Strauss, G. Verdi e J. Brahms. Sul palco ad accompagnare i musicisti il coro polifonico “Saverio Selecchy”, maestro del coro Maria Riota D’Orazio, flauto solista Sarah Rulli.

Brindisi augurale offerto da Cantina di Ortona.