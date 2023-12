L'Aurea Chamber Orchestra, formazione da camera fondata nel 2023 ad Ortona, al Concerto di fine anno presso l'ospedale "Spirito Santo" di Pescara

La manifestazione, favorevolmente accolta dalla Direzione Strategica della ASL di Pescara, è stata organizzata dall'Associazione culturale Aurea, presieduta da Velia Petrosemolo, e dalla società Omnia Servitia che, come spiega il direttore operativo Gianluca Di Loreto, "è promotrice e main sponsor dell'evento. Omnia, partner della ASL di Pescara per quanto attiene la manutenzione degli impianti elettrici e meccanici, ha voluto regalare un momento di intrattenimento, sia al personale sanitario che ai degenti, che potranno godere di un'ora di cultura, spensieratezza e bellezza".

Sul palco, l'Aurea Chamber Orchestra, una formazione da camera fondata nel 2023 ad Ortona (CH). Un gruppo che consta di 13 archi e secondo necessità di repertorio può estendersi nel numero e prevedere la presenza di strumenti a fiato.

Aurea Chamber Orchestra, nel rispetto del territorio, vede, tra i suoi componenti, musicisti di provenienza prevalentemente abruzzese, qualificati, esperti ed inseriti, a pieno titolo, nel panorama musicale nazionale ed internazionale. "La letteratura di riferimento della formazione - fa presente Petrosemolo - è, senza dubbio, quella che va dal primo al tardo Romanticismo, con particolare attenzione ai compositori minori e non disdegnando, comunque, il repertorio classico e quello barocco". La direzione dell'Orchestra è affidata al Maestro Giuseppe Piccinino, di Ortona,

strumentista e compositore che, oltre a rappresentare un riferimento di sopraffina tecnica gestuale, è sinonimo di originalità di concertazione, nonché di approfondita conoscenza dei repertori. Ha diretto numerosissime orchestre in Italia e all'estero, ha registrato per la Rai, per il primo canale nazionale della televisione moldava e per Radio Vaticana. Violino solista del gruppo è la bielorussa Svetly Zenevich,

che da anni risiede ad Ortona e che ha lavorato in diversi Paesi, tra cui Bielorussia, Ucraina, Lituania, Polonia, Lussemburgo, Francia, Germania, Spagna e Italia.

Per l'occasione saranno eseguite musiche di Edvard Grieg, Felix Mendelssohn, Béla Bartók, Antonín Dvořák e John Rutter.

Il Direttore Generale della Asl di Pescara Vero Michitelli afferma: "Sono lieto di accogliere quest'evento nel nostro Ospedale. La musica nei luoghi di cura è molto importante, in quanto può apportare numerosi benefici sia ai pazienti che agli operatori sanitari. È un'occasione unica per ringraziare con la musica il lavoro dei nostri operatori, per salutare l'anno che sta per finire, nonché per offrire un'esperienza di distensione e condivisione."