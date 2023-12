UN CONSIGLIO PER L'80ESIMO

Il 27 dicembre alle ore 16,30 al Teatro Francesco Paolo Tosti sarà di scena un pomeriggio speciale dedicato alla storia, alla memoria e alle relazioni istituzionali. Infatti nel ricco programma organizzato dall'amministrazione comunale per commemorare l'80esimo anniversario della Battaglia di Ortona, un appuntamento centrale e altamente simbolico è il Consiglio comunale convocato insieme alle municipalità di Cassino e Minturno con la partecipazione dei rispettivi Sindaci, Presidenti dei Consigli e consiglieri comunali.

«È un avvenimento storico - commenta il Sindaco di Ortona Leo Castiglione -

che vede la presenza dei rappresentati istituzionali delle tre città legate dalla storia e dai gemellaggi del 1991 e 2018 che in occasione della ricorrenza dell'80 della liberazione di Ortona e degli avvenimenti bellici che si svolsero sulla linea Gustav nell'inverno del'43 e primavera del'44, vogliono rafforzare questo legame istituzionale lanciando un messaggio di pace in un Natale che come 80 anni fa vede ancora molti fronti di guerra, nel cuore dell'Europa, in medioriente e in tutto il mondo. Per questo invito tutta la cittadinanza a condividere questo momento istituzionale dedicato alle tre comunità che dalla rofferenza e distruzione, con determinazione e forza di volontà, si sono risollevate ricostruendo il proprio futuro. In questo delicato momento internazionale che stiamo vivendo l'esercizio della memoria è ancora più essenziale per affrontare il futuro e per farci ricordare che non bisogna mai dare per scontata la libertà».

" In un momento così drammatico per lo scenario mondiale, in cui tornano ad affacciarsi gli spettri del passato, - dichiara il Sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli -

occorre con maggiore forza far risuonare il ricordo di quello che fu, e riaffermare i valori della solidarietà e dell’ uguaglianza e il primato del rispetto dell’uomo su ogni altra cosa "

Le celebrazioni per il ricordo della fine della cruenta battaglia urbana che nel dicembre del 1943 si svolse tra le strade e le piazze di Ortona, tra militari canadesi e paracadutisti tedeschi, proseguono poi giovedì 28 alle ore 10,30 con la tradizionale commemorazione al monumento Il prezzo della pace in piazza degli Eroi canadesi e al Sacrario delle vittime civili di guerra e nel pomeriggio sempre al Teatro Tosti, alle ore 16,00, con la cerimonia di consegna del Premio 28 Dicembre che quest'anno l'amministrazione comunale ha conferito alla memoria della scrittrice ortonese Ada D'Adamo.