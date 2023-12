Elezioni Consiglio Provinciale Chieti, proclamati gli eletti

Al termine delle operazioni di scrutinio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, sono stati proclamati questa mattina nel corso di una cerimonia nella sala consiliare della Provincia di Chieti i 12 nuovi membri del Consiglio, che resteranno in carica per un biennio fino al 2025.

La lista “Insieme per la Provincia” alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di giovedì 21 dicembre ha ottenuto complessivamente 49610 voti e 7 seggi, mentre la lista “La Provincia che vogliamo” 34019 voti e 5 seggi. I 12 eletti sono stati proclamati formalmente dal Segretario generale Antonella Marra, alla presenza del Presidente della Provincia Francesco Menna

Gli eletti della lista “Insieme per la Provincia” sono i seguenti:

Marianna Apilongo, consigliere comunale di Atessa (6820 cifra ponderata)

Silvia Di Pasquale, consigliere comunale di Chieti (6113)

Carlo Moro, consigliere comunale di Lentella (5901)

Angelo Radica, sindaco di Tollo (5758)

Arturo Scopino, sindaco Montelapiano (5494)

Massimo Tiberini, sindaco di Casoli (5427)

Alessandro La Verghetta, consigliere comunale di Vasto (4765).

Gli eletti per la lista “La Provincia che vogliamo” sono i seguenti:

Catia Di Fabio, sindaco di Monteodorisio (7293)

Stefano Costa, consigliere comunale di Chieti (5772)

Claudio Carretta, consigliere comunale di Casacanditella (5178)

Carla Di Biase, consigliere comunale di Chieti (4996)

Graziana Di Florio, sindaco di Cupello (4590).

Sono chiamati ad esprimere un'unica preferenza tra i 24 candidati consiglieri delle due liste presentate 1249 elettori, ovvero gli amministratori dei 104 Comuni in rappresentanza dei 373.717 cittadini che compongono la Provincia di Chieti. Le schede elettorali erano cinque e di diversi colori, ciascuna a seconda della fascia di appartenenza del Comune in base alla popolazione: azzurra, fino a 3000 abitanti, per gli amministratori di 79 Comuni; arancione, da 3000 a 5000 abitanti, per 12 Comuni; grigia, da 5000 a 10000 abitanti, per 5 Comuni; rossa, da 10000 a 30000 abitanti, per 5 Comuni; verde, da 30000 a 100000 abitanti, per i tre Comuni di Chieti, Lanciano e Vasto.