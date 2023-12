Sulle note di quello che e diventato il brano classico delle feste natalizie:“ A natale puoi “, il buon natale dalle attività e dalle associazioni di Ortona, nel video realizzato dalla DPE video di Edoardo Di Pierro con la collaborazione di Anna Maria De Grandis

(clicca sulle foto per guardare, nel video , i brani cantati dai protagonisti nella relativa immagine )

A Natale puoi

Fare quello che non puoi fare mai

Riprendere a giocare

Riprendere a sognare

Riprendere quel tempo

Che rincorrevi tanto È Natale e a Natale si può fare di più

È Natale e a Natale si può amare di più

È Natale e a Natale si può fare di più

Per noi

A Natale puoi A Natale puoi

Dire ciò che non riesci a dire mai

Che bello stare insieme

Che sembra di volare

Che voglia di gridare

Quanto ti voglio bene È Natale e a Natale si può fare di più

È Natale e a Natale si può amare di più

È Natale e a Natale si può fare di più

Per noi

A Natale puoi È Natale e a Natale si può amare di più

È Natale e a Natale si può fare di più

Per noi

A Natale puoi Luce blu

C'è qualcosa dentro l'anima che brilla di più

È la voglia che hai d'amore

Che non c'è solo a Natale

Che ogni giorno crescerà

Se lo vuoi

A Natale puoi È Natale e a Natale si può fare di più

È Natale e a Natale si può amare di più

È Natale e a Natale si può fare di più

Per noi È Natale e a Natale puoi fidarti di più

È Natale e a Natale si può fare di più

È Natale e a Natale si può fare di più

Per noi

A Natale puoi

A Natale puoi