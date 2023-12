Trasferta emiliana per la Sieco

Due squadre decise a fare punti, gli avversari per ascendere a più nobili posizioni e la SIECO per cercare di tirarsi fuori dalle sabbie mobili.

I Prossimi avversari della SIECO Service Impavida Ortona saranno i ragazzi della Conad Reggio Emilia, ai quali gli impavidi faranno visita presso il palasport Bigi di Reggio Emilia domenica 17 dicembre ma in ritardo di un ora rispetto all'orario canonico. Le due squadre si affronteranno quindi alle ore 19.00.

Gli emiliani, con i loro 16 punti, occupano l'ottava posizione in classifica e hanno tra le loro fila due ex-impavidi: l'opposto Christopher Marks e il centrale Nicola Sesto. Per la Sieco, invece, l'ex di spicco è Diego Cantagalli, arrivato in estate proprio dalla Conad. I precedenti tra le due squadre vedono gli ortonesi avanti di un soffio: 9 vittore per la Sieco contro 8 a favore della Conad.

Dopo aver subito pesanti infortuni, finalmente, pezzo dopo pezzo la Sieco vede i suoi, rientrare gradualmente in gruppo con Dimitrov che comincia a prendere le misure ai finora assenti Cantagalli, Patriarca e Del Vecchio. «Finalmente si intravede un po' di luce infondo al tunnel», dice Nunzio Lanci. «Le emergenze stanno pian piano rientrando, ma lo dico toccando ferro. Contro Reggio Emilia avrò a disposizione tutti gli effettivi anche se dovrò dosare bene il loro impiego. Nelle ultime gare, nonostante i punti raggranellati non siano stati molti, non abbiamo giocato male ma è inutile girarci intorno. Dobbiamo cambiare marcia e far punti non solo contro le dirette concorrenti alla salvezza».

Gli arbitri designati ad arbitrare l'incontro sono Bassan Fabio (Milano) e Pristerà Rachela (Catanzaro). Come sempre la gara sarà visibile sulla piattaforma Volleyball World TV con link diretto sulla home del nostro sito https://impavidapallavolo.it