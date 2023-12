Brutta Victoria Cross perde meritatamente a Montesilvano

Un' inguardabile Victoria Cross Ortona perde malamente e meritatamente per 2-0 a Montesilvano con il Rapid.

Seppur ancora con infortunati di lungo corso fuori, con assenze dell' ultima ora, non ci sono giustificazioni che tengono.

La squadra di Mister La Barba non è proprio scesa in campo, svogliata e priva di mordente, inconcludente in avanti e distratta in difesa, la sconfitta è la logica conseguenza.

Ora bisogna resettare immediatamente, sabato 16 dicembre al Comunale di Ortona c'è subito l' occasione per il riscatto con il Pratola, in quella che sarà l' ultima gara del 2023.