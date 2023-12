Il 12 dicembre 2023 l’Istituto Comprensivo “F. P. Tosti” celebrerà gli 80 anni dalla Battaglia di Ortona.

L’evento è intitolato “Io non c’ero, ma c’ero – la Battaglia di Ortona raccontata dai ragazzi”, vedrà protagonisti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto ed occuperà l’intera giornata.

Sarà il momento culmine di un percorso che ha visto le alunne gli alunni confrontarsi con i fatti di 80 anni fa attraverso visite al Museo della Battaglia, attività di approfondimento storico, artistico e musicale, nonché di restituzione di lavori da parte loro.

La conoscenza di quegli eventi tragici per la città di Ortona rappresenta un momento imprescindibile della crescita umana e di cittadinanza dei più giovani.

All’evento hanno dato il loro patrocinio l’Ambasciata del Canada in Italia, il Consiglio Regionale d’Abruzzo e il Comune di Ortona.

Interverranno il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, il Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna, il Sindaco di Ortona Leo Castiglione, il Direttore dell’Ufficio Scolastico

Regionale Massimiliano Nardocci, oltre alle locali autorità militari e religiose.

Nelle ore antimeridiane ci sarà un momento di riflessione storica guidato dal giornalista Enrico Giancristofaro che vedrà la partecipazione di Andrea Di Marco, ricercatore storico, e Saverio di Tullio, fumettista storico.

Saranno gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado a porre i quesiti agli ospiti. Ovviamente l’evento sarà anche l’occasione per riflettere sul non-senso della guerra ora che essa, in tutta la sua tragicità, si è riaffacciata in luoghi non troppo distanti da noi. Nelle ore pomeridiane avranno luogo rappresentazioni artistiche e musicali degli alunni dei vari ordini di scuola, frutto del lavoro da loro svolto nei mesi passati