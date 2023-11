Secondo appuntamento con la stagione di prosa del Teatro Tosti di Ortona, di scena lo spettacolo “Pojana e i suoi fratelli” di e con Andrea Pennacchi

Un’occasione da non perdere quella offerta dal Teatro Tosti, diretto dalla Compagnia dell’Alba, con il secondo appuntamento della stagione di prosa.

Il 28 e il 29 novembre, alle 20.45, sarà in scena infatti l’ironico attore veneto, Andrea Pennacchi, noto al grande pubblico con il soprannome “il Pojana”, anche grazie all’iconico programma televisivo, Propaganda live, imperdibile appuntamento del venerdì sera per tanti italiani. Attore teatrale e drammaturgo, Pennacchi è anche un meraviglioso attore televisivo e cinematografico. E’ interprete infatti dei ruoli del vice ispettore Antonio Monte, spalla di Paola Cortellesi, nelle indagini del telefilm Petra, in onda su Sky Atlantic, del padre di Giorgio Rosa ne L’incredibile storia dell’isola delle rose, nel film biografico Il divin codino, sulla vita di Roberto Baggio, in cui interpreta il padre Florindo. Pennacchi porta in scena a Ortona lo spettacolo “Pojana e i suoi fratelli” di cui è anche autore.

Il personaggio di Pojana è nato dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi. Da provinciali buoni, gran lavoratori che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero) ad avidi padroncini, così, di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi. Un enigma, che si risolve in un racconto che passa in rassegna maschere, più o meno goldoniane, specchio di una società intera. Ed eccolo qui, Franco Ford detto il Pojana, a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.

Anche nelle serate del 28 e 29 novembre sarà possibile degustare un delizioso aperitivo prima dello spettacolo.