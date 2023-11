Oltre il ponte. Italo Calvino: la Resistenza, l’impegno

In occasione dei cento anni dalla nascita di Italo Calvino e nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione di Ortona, la sezione “Dario Serafini” dell’ANPI con lo SPI-CGIL, la Consulta giovanile di Ortona e il patrocinio del Comune di Ortona, organizzano un incontro con la professoressa Sarah Clarke Loiacono, coautrice, insieme a Daniela Cassini, del libro “Italo Calvino. il partigiano Santiago”. Converseranno con lei il docente e critico letterario Sandro de Nobile e lo scrittore, vincitore del Premio Campiello 2020, Remo Rapino. L’iniziativa avrà due momenti che si svolgeranno nella giornata di sabato 18 novembre. In mattinata, alle 10:00 al Cinema Auditorium Zambra, l’autrice incontrerà i ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori

mentre alle 17:30, alla Sala Eden in corso Garibaldi, si terrà l’incontro aperto al pubblico.

“Abbiamo voluto raccontare”, spiegano le autrici nelle note del testo, “con le voci dei protagonisti, vite e storie politiche che sono soprattutto storie di persone della generazione degli anni difficili, scorci di biografie che parlano d’impegno per la libertà e la giustizia, per l’affermazione di una civiltà progredita dal punto di vista politico, sociale, economico, culturale. Questo libro vuole essere un omaggio a Italo Calvino e al mondo del partigiano Santiago, figlio illustre della Liguria dell’estremo Ponente, tra i liguri “che per casa hanno il mondo”, una voce potente di etica e di morale, un gigante del ‘900 che ci ha insegnato a guardare oltre gli effimeri confini della quotidianità.”