Un carillon per gli eroi del Cimitero canadese.

In occasione dell'80 anniversario della battaglia di Ortona (Dicembre 1943), le note della melodia Last Post, si trasformano in un originale souvenir per rendere omaggio ai 1.615 soldati del Moro River Canadian War Cemetery della Commonwealth War Graves Commission (CWGC).

L'idea e' venuta a Marina Catena, vincitrice del Premio "28 dicembre – Battaglia di Ortona", che racconta come il Cimitero canadese abbia ispirato la sua vita: "E' proprio qui che da bambina promisi a me stessa che sarei diventata anch'io un soldato di pace: come peace-keeper delle Nazioni Unite sono stata in paesi dilaniati dalla guerra ... Kosovo, Iraq, Libano ....".

“ Per rendere omaggio a questi giovani eroi, ho immaginato un souvenir che potesse diventare un ricordo simbolico per i numerosi visitatori del Cimitero canadese di San Donato (Ortona): le note della melodia Last Post, tradizionalmente suonata in occasione del Remembrance Day ogni 11 Novembre, racchiuse in un carillon istoriato con le bandiere di Australia, Canada, India, Nuova Zelanda, Regno Unito e Sud Africa. - sottolinea Marina Catena -Grazie agli arrangiamenti del maestro Davide Remigio, alla spendita grafica di Francesco De Marco, ispirata al prato verde del cimitero, questo souvenir intende trasmettere alle nuove generazioni il ricordo e la gratitudine per tutti i soldati caduti che liberarono Ortona e la sua popolazione."

Per rendere omaggio in maniera simbolica ad ognuno dei 1.615 soldati, i carillon – distribuiti da Gigante Group srl (Ortona) - sono in edizione limitata ; sono stati distribuiti l'11 Novembre 2023 al Cimitero canadese

e saranno a disposizione in altri luoghi della luoghi della citta' di Ortona .

Questa iniziativa intende mantenere vivo il ricordo degli eroi del Cimitero di Guerra Moro River e educare le nuove generazioni.