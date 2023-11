Victoria Cross Ortona: sei bellissima!!!

Torna a splendere il sole al Victoria Cross Ortona, battuto con un tennistico 6-1 l' Atletico Passo Cordone nelle mura amiche del Comunale di Ortona.

Nonostante le mille difficoltà, fuori per infortunio otto giocatori e quattro squalificati, gli uomini di Mister La Barba hanno sciorinato una partita perfetta.

Chiusa ed archiviata la gara già nei primi quarantacinque minuti chiusi con il vantaggio di 4-0 con poker di Emanuele De Luca.

Secondo tempo in assoluto controllo da parte dei ragazzi del Presidente Misci che segnano ancora con De Luca, che firma il suo pokerissimo, e il rientrante Alessandro Luciani che chiude una partita che non è mai stata in discussione.

Una vittoria che ci voleva proprio e che sia un nuovo inizio per un gruppo solido fatto da uomini veri e con allenatore e società sempre allineati sulla stessa lunghezza d'onda.