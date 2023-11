Sieco Service Impavida Pallavolo Ortona - Ancora una gara in casa. Ad Ortona arriva la Consar Ravenna

Corsa Bis in casa per i ragazzi della Sieco Service Impavida Ortona che dopo aver affrontato tra le mura amiche la Kemas Lamipel Santa Croce, ricevono la visita della Consar Ravenna.

Un impegno difficile, ma di certo anche molto stimolante contro una squadra, quella ravennate, dalle grandi potenzialità. La Consar Ravenna, dopo essere retrocessa dalla Superlega è al suo secondo anno di A2 e i nomi che compaiono nel roster non nascondono le ambizioni degli emiliani. Nella scorsa sessione estiva, la Consar ha rinforzato l'organico pescando il centrale Mengozzi dalla Serie A1, confermando fondamentalmente per il resto del sestetto già collaudato dove trovano posto atleti d'alto rango quali il centrale Arasomwan e il libero Goi. Da sottolineare la presenza dello schiacciatore figlio d'arte Alessandro Bovolenta.

Coach Nunzio Lanci: «Devo dire che la sconfitta di domenica scorsa ci ha dato un bello scossone. Avevo paura che la gara potesse avere un contraccolpo negativo e invece ho visto i ragazzi decisi a riscattare questo buio inizio di campionato. Si sono allenati con ritrovata intensità e sono convinto che già da domenica prossima contro Ravenna, scenderemo in campo con un piglio decisamente differente. Di fronte avremo un avversario solido e collaudato. Ci sarà da soffrire ma daremo il massimo per regalare ai nostri tifosi la prima gioia. Se lo meritano e il loro sostegno sarà per noi fondamentale»

Quella che andrà in scena domenica 12 novembre, alle ore 18.00 sarà di fatto la prima sfida tra le due formazioni e sarà diretta dai signori Gasparro Mariano di Agropoli e Autuori Enrico di Salerno.