Si è insediato il nuovo Questore di Chieti Aurelio Montaruli

Sì è insediato il nuovo Questore della provincia di Chieti Aurelio Montaruli.

Come primo atto ha depositato una corona d’alloro al cippo commemorativo dei Caduti della Polizia di Stato a Chieti, alla presenza dei funzionari e del personale della Polizia di Stato della provincia di Chieti, nonché di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato delle Sezioni di Chieti e Vasto.

Montaruli, 58 anni, è nato a Roma da genitori originari della provincia di Bari. Sostituisce Francesco De Cicco, andato in pensione. Il suo ultimo incarico è stato alla Polizia Ferroviaria di Bari con precedenti esperienze in diverse articolazioni del Corpo.

Massima attenzione per contrastare le infiltrazioni mafiose e la criminalità soprattutto lungo la costa sono i punti fermi del suo mandato con la manifestata intenzione di creare un filo diretto con la popolazione.

La sue prime parole a Rete 8: “Sono molto contento per l’incarico. Spero ci sia la massima fiducia nei confronti dell’amministrazione. Il nostro motto è “esserci sempre” e deve diventare una concreta attitudine della Polizia di Stato. Mi piacerebbe – continua Montaruli – dedicare un pomeriggio a settimana per fare in modo che i cittadini di Chieti e provincia sappiamo che il Questore è disponibile, previo contatto telefonico, per tutte le tematiche che interessano la Polizia di Stato”.