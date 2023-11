Domenica 5 novembre, alle ore 17.30, presso lo stadio Comunale di Ortona, il Victoria Cross affronterà il Sant' Apollinare nella gara valevole per il ritorno di Coppa Abruzzo.

All' andata gli ortonesi si imposero, a San Vito, per 3-1 e la vincente di questo accoppiamento andrà a giocarsi i quarti di finale.

I ragazzi di Mister La Barba, pur attraversando un periodo nero in campionato, faranno di tutto per regalare una gioia all' allenatore e a tutta la società.