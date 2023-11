Due squadre a caccia della prima vittoria. La Sieco lancia la sfida alla Kemas Lamipel Santacroce

Un altro piccolo passettino per la Sieco. Questo emerge dalla difficile gara esterna giocata soltanto mercoledì in casa della Wow Green House Aversa. Gli impavidi hanno venduto cara la pelle in terra campana riportando in Abruzzo un punticino che fa morale ma che allo stesso tempo accresce l'attesa per una prima vittoria stagionale. Domenica 5 novembre, la Sieco Service tenterà ancora, questa volta in casa, contro la Kemas Lamipel Santa Croce, che anche lei è ancora a secco di vittore, ma soprattutto di punti.

«È stata una gara lunga ed estenuante», dice Coach Nunzio Lanci riferendosi alla gara di mercoledì contro Aversa. «Un po' di rammarico per qualche disattenzione arrivata nei momenti meno opportuni e senza delle quali avremmo forse potuto ricavare punti in più. Più che alla classifica dobbiamo far caso a come siamo in grado di giocarcela con tutti, a dimostrazione che è tutta una questione di testa. Dobbiamo avere pazienza facendo passare questo periodo in cui fisicamente non siamo al 100% e finalmente giocare senza essere troppo condizionati psicologicamente nei momenti topici. Domenica arriva Santa Croce che come noi è ancora alla ricerca della prima vittoria. Senza voler risultare ipocriti e con tutto il rispetto dell'avversario, di certo sarà una gara molto importante sia dal punto di vista del morale ma, anche cancellare quello zero dalla casella vittorie non sarebbe male»

I ragazzi di Santa Croce sull'Arno arriveranno ad Ortona con il coltello tra i denti, in una sfida che porterà inevitabilmente la prima vittoria ad una delle due squadre. Spiccano, nel roster dei Lupi, il centrale Cargioli, uomo di grande esperienza nella categoria, lo schiacciatore Parodi, che vanta una lunga militanza in Serie A1 e il giovane schiacciatore cubano Lawrence Klistan che dopo una breve esperienza a Milano, in Superlega, tenta la strada della Serie A2 per iniziare il suo percorso di crescita.

Sono dieci in totale i precedenti tra le due squadre con l'ago della bilancia che pende a favore dei toscani che possono vantare sei vittorie contro quattro degli adriatici.

Attenzione all'orario di gioco. La sfida tra la Sieco Impavida Ortona ed i Lupi di Santa Croce è prevista alle ore 16.00 con biglietto unico di ingresso di soli 5€ e sarà diretta dai signori Di Bari Pierpaolo (Fasano) e Toni Fabio (Terni).