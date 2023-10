La Sieco in viaggio verso Porto Viro

Archiviata la sconfitta contro Siena, subita nella prima di campionato, la Sieco Service Ortona si è preparata durante la settimana per la nuova sfida che l'attende a Porto Viro. C'è grande attesa nella cittadina della provincia di Rovigo per quella che sarà effettivamente la prima di campionato. La Delta Group Porto Viro ha infatti visto rimandata la sua gara di esordio, contro la Consar Ravenna, al 15 di Novembre. La partita con gli ortonesi rappresenta quindi sia l'esordio in campionato che quello davanti al proprio pubblico.

«Ci attende ancora una gara difficile», annuncia Coach Nunzio Lanci, «ma quale non lo è? Il nostro compito, come al solito è allenarci al meglio delle nostre possibilità e in settimana abbiamo avuto modo di limare quegli spigoli pericolosi emersi contro Siena. Siamo un buon gruppo e con la giusta concentrazione e consapevolezza del nostro valore, sono convinto che riusciremo a fare bene»

In effetti, la squadra del Porto Viro è ben strutturata e vanta atleti di indubbio spessore ed esperienza, come il palleggiatore Garnica e lo schiacciatore Bellei, solo per citarne un paio. Una menzione speciale va a Felice Sette che, con la maglia di Ortona nella stagione 2020/2021, ha dimostrato tutto il suo valore.

Scorrendo gli annali, notiamo un perfetto equilibrio nei precedenti tra le due squadre. Ci sono stati solo due confronti, nella stagione 2021/2022. All'andata Porto Viro si impose con un 3-1, mentre al ritorno la Sieco, giocando in casa, ottenne una vittoria con lo stesso risultato.

Nessuna variazione di orario per questa gara, con fischio di inizio previsto alle ore 18 di domenica 22 ottobre. Arbitreranno i signori Salemi Matteo(Modena) e Scotti Paolo (Sospiro – Cremona).

Sarà possibile seguire gratuitamente la partita, registrandosi al sito VolleyBallWorld, e poi seguire il link della gara (https://tv.volleyballworld.com/live/251959).

La registrazione al sito è semplice, basta seguire questa procedura:

1 - Navigate su: https://volleyballworld.tv

2 - In alto a destra trovate il pulsante "Registrati". Premetelo

3 - Inserite il vostro indirizzo Email e poi premete sul tasto verde "Continue With Email"

4 - Ora scegliete una password (vi servirà per entrare nel sito le prossime volte). La password dovrebbe avere lettere maiuscole, minuscole, numeri e un carattere speciale. Un esempio potrebbe essere: ForzaImpavida123+

5 - Potete evitare di spuntare il quadratino "I consent to Volleyball World keeping me ....eccetera". Se invece voleste ricevere pubblicità dal sito "VolleyballWorld" spuntate la casella.

6 - Premete sul tasto verde "Create Account".

7 - Se il vostro dispositivo vi chiede di poter memorizzare la password, potrebbe essere una buona idea farlo. Questo consenso dovrebbe evitarvi di inserire la password ad ogni visita del sito.

8 - Acconsentite ai cookie del sito cliccando su "Acconsento"

9 - Ora siete all'interno della piattaforma e potete cercare la partita desiderata premendo sull'icona a forma di lente di ingrandimento.