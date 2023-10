Mercoledì 18 ottobre alle ore 20.30, presso lo stadio T. Veri di San Vito, il Victoria Cross Ortona affronterà il Sant' Apollinare .

La gara di andata è valevole per il secondo turno di Coppa Abruzzo.

Dopo la sconfitta in campionato, dagli uomini di Mister La Barba ci si attende una reazione che possa fare da traino positivo per la gara di campionato, dove gli ortonesi andranno in trasferta a Castiglione Messer Raimondo ad affrontare la Valle del Fino.