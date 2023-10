RIQUALIFICAZIONE URBANA

Proseguono i lavori di riqualificazione del centro urbano e in particolare del quartiere di Terranova con l'avvio del cantiere, mercoledì 18 ottobre, per i lavori di manutenzione della linea fognaria e idrica in via Sapienza. Il progetto esecutivo redatto dai tecnici comunali dell'ufficio lavori pubblici prevede, in questa prima fase, il rifacimento della linea fognaria e della rete idrica con la realizzazione di nuovi allacci nel tratto compreso tra via Albanese e via De Lectis per una spesa complessiva di 50mila euro. I lavori sulla rete fognaria sono in collaborazione con la società Sasi spa che fornirà il materiale per le nuove tubature.

«Questo cantiere rientra nella programmazione delle opere pubbliche per riqualificare il centro urbano – commenta il Sindaco Leo Castiglione – e migliorare la disponibilità dei servizi pubblici. Con questo intervento abbiamo individuato le aree che necessitavano di un urgente intervento di manutenzione sia del piano stradale che dei sottoservizi».

L'apertura del cantiere dei lavori appaltati alla ditta Leader Costruzioni generali srls, ha fatto predisporre al comando della Polizia municipale un'ordinanza per disciplinare il transito sulle vie interessate con la chiusura al traffico veicolare di via Sapienza nel tratto compreso tra l'intersezione di via De Lectis con via Albanese. Per consentire il transito ai residenti e ai titolari di passi carrabili dalle ore 7 di mercoledì 18 ottobre e fino alle ore 19 del prossimo 18 dicembre è istituito il doppio senso di circolazione nell'ultimo tratto di via Sapienza compreso tra l'intersezione di via De Lectis e via Caldora, mentre sul tratto di via Sapienza dall'intersezione di via Albanese e via Caldora è istituito il divieto di sosta veicolare.

«Si tratta di un intervento necessario – sottolinea il vice sindaco con delega ai lavori pubblici Cristiana Canosa – in considerazione del degrado in cui versa la linea fognaria in questo tratto di strada che sarà completato con il rifacimento di una nuova pavimentazione su questo tratto di via Sapienza con un impegno totale di 137mila euro».