SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA

«Un confronto positivo che ha evidenziato la volontà comune di affrontare questo particolare momento che sta vivendo il comparto vitivinicolo colpito dalla drastica riduzione della produzione dovuta ai danni causati dalle piogge dello scorso mese di maggio e di giugno e al propagarsi del fungo della peronospora» è il commento del Sindaco Leo Castiglione a conclusione dell'incontro con i referenti delle banche del territorio.

La riunione voluta dall'amministrazione comunale di Ortona e organizzata grazie all'impegno dei consiglieri comunali Emore Cauti e Simonetta Faraone ha fatto il punto sulle iniziative avviate e sulle misure finanziarie programmate dagli istituti di credito per rispondere alle esigenze del comparto agricolo.

«Come istituzione più vicina ai cittadini – ha dichiarato il Sindaco Castiglione – stiamo lavorando per cercare di dare risposte concrete e realizzabili senza indurre a facili illusioni e proprio per questo abbiamo chiesto questo incontro per verificare le possibilità messe in campo a sostegno degli agricoltori e aziende vitivinicole che hanno subito una drastica riduzione della raccolta delle uve».

Dal confronto è emerso chiaramente il ruolo fondamentale che il comparto vitivinicolo rappresenta per il nostro territorio e dunque la necessità di aiutare gli agricoltori con gli strumenti finanziari che le banche hanno già avviato nei confronti dei correntisti che ne hanno fatto richiesta. Una azione in sostegno del mondo agricolo che il settore bancario a livello territoriale sta portando avanti con la possibilità di rinegoziazione e proroga delle scadenze.

A livello più generale si è fatto presente che l'azione più incisiva e efficace dovrebbe essere presa dal governo nazionale prevedendo una sospensione collettiva del finanziamento per 12 o 18 mesi come è accaduto nel periodo di pandemia, richiesta che il Sindaco Castiglione porterà all'attenzione dei tavoli politici regionali e nazionali.

«Voglio sottolineare che questo confronto – ha commentato in conclusione l'assessore all'agricoltura Paolo Cieri – segue una serie di incontri che abbiamo svolto nei mesi scorsi con gli agricoltori, le associazioni di categoria e l'assessore regionale proprio per sensibilizzare e avviare tutte le azioni utili ad affrontare questo momento di difficoltà che stanno vivendo gli agricoltori e le cantine».