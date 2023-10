BANDO SPORT E PERIFERIE

La giunta comunale con delibera numero 157 dello scorso 6 ottobre ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo complessivo di 1 milione e 305mila euro per la ristrutturazione della palestra comunale di Fonte Grande necessario per partecipare all'avviso pubblico "fondo sport e periferie 2023" promosso dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La struttura sportiva individuata dall'amministrazione comunale rientra nelle finalità del bando con un intervento di riqualificazione dell'impianto comunale del quartiere di Fonte Grande che prevede lavori di adeguamento e messa a norma dei campi di gioco e degli impianti tecnici e sanitari.

«L'idea di intervenire sulla palestra di Fonte Grande – sottolinea il Sindaco Leo Castiglione – è in linea con i lavori che in questi anni abbiamo portato avanti proprio per riqualificare l'intero quartiere con strutture nuove come lo skatepark rivolte ai giovani e all'attività fisica all'aperto. Con questo finanziamento potremo realizzare un polo sportivo attrezzato e innovativo anche con gli interventi dei privati che stanno realizzando nuovi campi di padel».

Nel caso di riscontro positivo è previsto il cofinanziamento del progetto con una quota di finanziamento coperta dal bando per 700mila euro e 605mila euro con fondi comunali.

«Abbiamo partecipato a questo bando che scadeva il 10 ottobre – commenta l'assessore allo sport Paolo Cieri – con questo progetto che vuole riqualificare una struttura a servizio delle associazioni sportive e delle scuole. Il nostro obiettivo è quello di migliorare gli spazi e le strutture sportive comunali e in questo senso abbiamo già ottenuto fondi e partecipiamo ad altri bandi per intercettare nuovi finanziamenti».