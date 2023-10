'Trasportiamo la Democrazia', l'incontro a Ortona

La FILT Abruzzo Molise, la categoria sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti della CGIIL, organizza per il giorno 13 ottobre alle ore 10 ad Ortona (Sala Eden) un convegno sulla Costituzione Italiana dal titolo “Trasportiamo la Democrazia”.

Democrazia che passa dal riconoscimento e dalla garanzia di quei diritti, come quello alla mobilità pubblica, e di quei valori conquistati con la lotta Partigiana.

In un momento storico in cui si fatica sempre più ad estendere a tutte e tutti il riconoscimento dei diritti sociali e di cittadinanza, si mettono in discussione quelli già acquisiti e c’è chi continua ad alimentare guerre militari o commerciali, l’unica risposta possibile passa dalla “Via Maestra” indicata nella Costituzione Italiana. Una Costituzione che parla di pace, solidarietà, giustizia sociale, antirazzismo, partecipazione, rispetto dell’ambiente e democrazia.

Così come sostenuto, anche grazie ad un’ampia partecipazione alla manifestazione della FILT Abruzzo Molise, nella piazza di Roma del 7 ottobre scorso, è importante continuare il percorso dalle madri e dai padri costituenti che pensarono un sistema democratico che impedisse il ritorno di una dittatura, partendo dal principio che a tutte le cittadine ed i cittadini siano garantiti gli stessi diritti.

All'iniziativa parteciperanno:

Carlo di Marco, già Prof. Diritto Pubblico dell'Università degli Studi di Teramo.

Carmine Ranieri, Segretario Generale Cgil Abruzzo Molise.

Stefano Malorgio, Segretario Generale Filt Cgil Nazionale