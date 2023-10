Torna 'Progress', la fiera del lavoro, del sociale e della formazione

Parole d’ordine: innovazione, competenze e specializzazione!

Spazio pensato per favorire occasioni concrete d’incontro tra aziende, persone in cerca di lavoro, selezionatori del personale e formatori, con l’obiettivo di alimentare sinergie nuove fra attori istituzionali, scuole, università, Centri per l’impiego, enti formatori, mondo delle imprese, sindacati, Progress è la fiera del lavoro, del sociale e della formazione.

In programma a Lanciano, nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2023, nei padiglioni espositivi dell’Ente fieristico d’Abruzzo, in località Iconicella e ad ingresso gratuito, Progress, alla sua seconda edizione, offre ai visitatori l'opportunità di incontrare direttamente i protagonisti della rete dei servizi e delle politiche attive del lavoro, oltre che soggetti pubblici e privati che animano il mercato del lavoro, con lo scopo di massimizzare le opportunità per chi è in cerca di lavoro o di riqualificazione professionale e per tutti coloro, studenti in primis, che vogliono intraprendere percorsi di formazione.

Il programma, i partner, gli espositori, i laboratori e le tante attività proposte nel corso della tre giorni a studenti, visitatori e curiosi, saranno illustrati alla stampa mercoledì 11 ottobre, alle ore 11.00, a Lanciano, al Polo fieristico d’Abruzzo, nella sala conferenze del padiglione 4.

All’incontro interverranno: il presidente di Lancianofiera Donato Di Campli, i componenti del CdA di Lancianofiera Alberto Paone e Bruno De Felice, il sindaco di Lanciano Filippo Paolini e gli amministratori comunali e l'assessore regionale al Lavoro, alla Formazione professionale e all’Istruzione Pietro Quaresimale.