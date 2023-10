Sconfitta immeritata per il Victoria Cross Ortona

Sconfitta di misura, 1-0, per il Victoria Cross Ortona che sul campo di Civitaquana perde ma non demerita anzi, il pareggio per quello che si è visto nei novanta minuti era il risultato più giusto.

Nel primo tempo dopo cinque minuti di gioco, su un calcio piazzato di D'Amelio, il difensore centrale Kiss si trova a tu per tu con il portiere ma calcia malamente alto.

Al 42° passa in vantaggio la squadra di casa con un eurogol da fuori area.

Nel secondo tempo si gioca quasi sempre nella porta avversaria, loro agiscono solo in contropiede.

Le occasioni sono tante ma un po' per demerito, un po' per sfortuna la palla non ne vuole sapere di entrare e si torna a casa con una sconfitta che brucia molto.

Ora bisogna rialzare subito la testa e pensare a domenica prossima, alle 15.30, dove al Comunale di Ortona arriverà il Cappelle sul Tavo.