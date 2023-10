Il musical “Piccole Donne” della Compagnia dell’Alba in partenza per una nuova tournée: Tolentino e Torino le prime tappe.

Piccole Donne, il musical della Compagnia dell’Alba di Ortona, diretta dai maestri Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, che si avvale fino a fine anno della coproduzione del Tsa, riparte, per il terzo anno consecutivo, in tournée.



Una ripartenza caratterizzata dalla forte attesa per i primi appuntamenti del tour fissati nei prestigiosi teatri di Tolentino (Macerata) e di Torino. Da marzo nuove date in calendario. In particolare nel mese di aprile, per ben quattro sere, il musical sarà di scena nella cornice del Teatro Repower di Assago (MI).





Il musical, in base ad un speciale accordo con Music Theatre International, ha debuttato nell’ottobre del 2021 al Teatro Tosti di Ortona “ un grosso successo di critica e di pubblico, - sottolineano della Compagnia dell’Alba - un’accoglienza calorosa che la produzione ha ricevuto in questi anni in tutte le tappe della lunga tournée e che siamo certi che anche gli spettatori di Tolentino, Torino e di Milano sapranno riservare alle storie della famiglia March frutto della penna di Luisa May Alcott che nel lontano 1868 ha creato un vero e proprio classico senza tempo in grado di ammaliare anche nel 2023 . E questo saprà fare il cast di Piccole donne con in testa Edilge Di Stefano, Flavio Gismondi e Giancarlo Teodori, che farà ridere commuovere e riflettere e perché no anche cantare " .





Un successo che segue quelli ottenuti con "Nunsense: Il musical delle suore", "Aggiungi un posto a tavola", "Tutti insieme appassionatamente" e "A Christmas Carol".



Il libretto del musical è di Allan Knee, musica Jason Howland, liriche Mindi Dickstein. La versione italiana è curata da Gianfranco Vergoni, le scene sono di Gabriele Moreschi. La direzione musicale è di Gabriele de Guglielmo, mentre la regia e le coreografie sono di Fabrizio Angelini.



Il musical, come il romanzo, racconta le storie delle quattro sorelle March (Meg, Amy, Beth e in particolare Josephine, detta Jo, aspirante scrittrice), che nella seconda metà dell’800 vivono a Concord, nel Massachusetts, insieme alla loro mamma, mentre il loro babbo è lontano, cappellano dell'esercito dell'Unione durante la guerra civile americana. Le loro vite, questa volta in musica, si intrecciano con quelle di altri coloriti personaggi: il professor Bhaer, la zia March, il giovane Laurie con il signor Lawrence, suo nonno, e il suo tutore, John Brooke. Piccole donne sarà proprio il titolo del romanzo che Jo scriverà sulla sua famiglia e sugli amici, e che verrà pubblicato da un grande editore.