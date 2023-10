ARRIVANO I FONDI PER LA SCUOLA DI VIA MAZZINI

Una notizia attesa dall'amministrazione comunale, dalla comunità scolastica e da genitori e alunni, il finanziamento per la ristrutturazione con efficientamento energetico dell'edificio in via Mazzini della scuola secondaria di primo grado è stato assegnato dal GSE per un totale di 1 milione e 444mila euro a cui si aggiungono i 250mila euro di fondi comunali già previsti nel piano 2023 delle opere pubbliche. Un impegno sostanzioso per complessivi 1 milione e 690mila euro programmato e ottenuto dall'amministrazione comunale per giungere ad una completa ristrutturazione dell'edificio scolastico di via Mazzini dopo l'intervento di adeguamento sismico di 631mila euro finanziato dalla regione Abruzzo e in fase di completamento.

«Nelle prime settimane di settembre – dichiara il Sindaco Leo Castiglione – abbiamo incontrato il dirigente scolastico e una rappresentanza di insegnanti e genitori proprio per spiegare le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale per avere una sede scolastica migliorata e efficiente sotto l'aspetto della sicurezza, degli impianti, delle dotazioni e spazi didattici. Accanto all'intervento di adeguamento sismico ci siamo adoperati per ottenere un altro finanziamento più corposo, prima con il servizio di edilizia sociale e scolastica della regione che dopo il primo assenso di massima non ha provveduto alla concessione del finanziamento. Allora abbiamo avviato la seconda strada con la richiesta di prenotazione al GSE dei contributi sul conto termico PA e nel contempo abbiamo previsto un finanziamento comunale tramite mutuo di 250mila euro per intervenire in maniera radicale e definitiva sull'edificio scolastico con miglioramenti in termini energetici, impiantistici e funzionali. Tutto ciò ha chiaramente influito sui tempi dei lavori procurando disagi a famiglie, alunni e personale scolastico però l'obiettivo era quello di avere una struttura totalmente ristrutturata che raggiungeremo con questo impegno finanziario di 1 milione e 690mila euro. Il compito della mia amministrazione è stato sempre quello di lavorare per obiettivi concreti e realizzabili mettendo al centro gli interessi della comunità e questo finanziamento ottenuto ne è l'ennesima conferma».

«Rispondiamo con i fatti e con le cifre – dichiara il vice sindaco con delega ai Lavori pubblici Cristiana Canosa – ai profeti di sventura che riferendosi ai lavori di via Mazzini denunciavano qualche settimana fa l'incapacità del duo Castiglione/Canosa di garantire un'amministrazione all'altezza del proprio compito. Alla luce del risultato ottenuto possiamo affermare che nessuno è profeta in patria».

c.s.