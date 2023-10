Nuovo anno accademico dell'Università della Terza Età di Ortona

Torna l'atteso appuntamento del giovedì, alle ore 16.30, nell'aula magna dell'Istituto di istruzione superiore "Acciaiuoli- Einaudi", con le lezioni dell'Università della Terza Età presieduta da Tommaso Iubatti.

Una data nota, quella del 5 ottobre, che era stata, infatti, annunciata fin dalla festa di fine anno svoltasi sabato 10 giugno al Cinema Teatro Zambra. Un programma delle conversazioni di per sé ricco quello dell'anno accademico 2023-2024, con relatori che sono le eccellenze del territorio, un'offerta però che è destinata ad ampliarsi con i corsi che verranno proposti agli iscritti.

Alcuni saranno gestiti direttamente come il Corso di attività motoria, Corso di computer, Corso di ascolto musicale. Ci saranno poi corsi e laboratori formativi svolti in convenzione come il Corso di inglese, Corsi di teatro, Corso di ballo, Corsi di musica, Cineforum.

Il presidente Iubatti con il direttivo dell'associazione ringraziano per la collaborazione la Compagnia teatrale NoveZeroSei, la scuola di musica "L. Di Tollo" e Unaltroteatro per la collaborazione nel realizzare le attività convenzionate e il Cinema auditorium Zambra e il Teatro Tosti per la scontistica che sarà riservata ai soci dell'Università della Terza Età sugli spettacoli.

Si precisa che i corsi e i laboratori saranno però attivati solo su richiesta di un adeguato numero di associati, mentre i viaggi di istruzione saranno programmati dall'Università della Terza Età di Pescara.

Il ciclo di conversazioni prenderà il via giovedì 5 ottobre, alle 16.30, nell'aula magna dell'Istituto di istruzione superiore "Acciaiuoli- Einaudi", quando il presidente Iubatti presenterà le attività, ovvero il ciclo di 32 incontri, i corsi e i laboratori.



Nell'occasione verranno aperte le iscrizioni all'anno accademico.