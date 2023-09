Energean Italy sceglie l’Associazione di promozione sociale-Ets Donn.è per portare la parità di genere nelle scuole d’Abruzzo

L’impegno condiviso di più attori su un territorio, è la chiave per promuovere l’equità di genere e per porre un freno alle forme di violenza a cui siamo oggigiorno sempre più spettatori, a nostro malgrado. Una questione importante che riguarda ogni comunità locale.

Energean Italy ha scelto Donn.è - associazione di promozione sociale della provincia di Chieti attiva da tempo nel contrasto a ogni forma di violenza di genere e nell’educazione delle nuove generazioni - per portare il tema dell’equità e del rispetto tra i banchi di scuola.

Con un impegno condiviso, si dà ufficialmente avvio al progetto “Generazione Z: #zerostereotipidigenere” - ideato da Donn.è – il cui obiettivo è quello di dare voce a nuove prospettive sulla parità di genere attraverso una sensibilizzazione attiva delle nuove generazioni. La scelta di “lavorare” all’interno di Istituti scolastici è dettata dal fatto che i giovani rappresentano il futuro della società ed è da loro e con loro che si dovranno costruire le fondamenta di una società inclusiva e rispettosa che raggiunga un’effettiva parità di genere. Gli incontri si svolgeranno all’interno di una decina di scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. Questo tipo d’incontri in ambito scolastico favorirà anche un osservatorio “giovani generazioni”, utile per studiare cambiamenti ed evoluzioni.

In caso di interesse, si invitano quindi le scuole secondarie di primo e di secondo grado tra Ortona e Vasto a scrivere direttamente all’associazione ( info.apsdonne@gmal.com ), che sta pianificando gli incontri proprio in questi giorni. Operativamente questa iniziativa prenderà il via a novembre 2023.

“Sarà attraverso il racconto e la scrittura – commenta Marina Di Virgilio, coordinatrice del progetto e socia fondatrice Donn.è – che si cercherà di far emergere aspirazioni, vite, storie, vicissitudini o semplicemente altri punti di vista di una generazione che con il suo stile saprà ridisegnare le forme di una realtà nuova fatta di relazioni tra i sessi”. Da questi presupposti prenderà poi vita anche la seconda edizione del premio letterario Donn.è, pensato proprio per i giovani dai 13 ai 20 anni, che nel nuovo anno potranno partecipare con un elaborato inedito sottoforma di racconto breve o autobiografico, poesia o testo di canzone.”

«Contribuire, attraverso i valori dell’equità e del rispetto, a migliorare l’offerta educativa nei territori dove operiamo, alla crescita di una cultura di genere e allo sviluppo di progetti in grado di promuovere un cambiamento culturale, è un punto chiave della nostra strategia di responsabilità sociale - commenta Marcella Semenza, Responsabile Sostenibilità Italia – Essere al fianco di Donn.è in queste progettualità ci riempie di orgoglio e di tanta positiva energia».