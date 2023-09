Presentata giovedì 21 settembre. al foyer del Teatro Tosti, la quinta edizione della prestigiosa manifestazione "Premio Gaetano Cespa" in memoria del giovane artista ortonese scomparso nel 2018, a soli 29 anni. Si tratta di un concorso gratuito e aperto a tutti i giovani non professionisti amanti dell'arte e della musica organizzato dalla Compagnia dell'Alba, l'Accademia dello Spettacolo, la Compagnia dei Malì, la famiglia Cespa gli amici di Gaetano e che ha il patrocinio del Comune.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Leo Castiglione,

Roberta Esposito, consigliere Agbe

e Monica Cespa, sorella di Gaetano.

La novità di quest'anno è che l'età di ammissione al concorso si abbassa dai 16, degli anni passati, agli 11 anni di questa edizione per consentire ai tanti giovanissimi talenti presenti in Regione di poter calcare il palcoscenico del Tosti. Per i giovani performer di età compresa dagli 11 ai 15 anni è stato pensato, inoltre, un premio ad hoc: il Premio della categoria giovanissimi che sarà assegnato dalla qualificata giuria che presenzierà all'evento. La giuria, annunciata in conferenza stampa dal maestro Gabriele de Guglielmo, direttore del Teatro Tosti, sarà composta da Riccardo Battaglia,

Giulio Nenna,

Saverio Marconi e dalla madrina e presidentessa di giuria Silvia Di Stefano.

Il concorso è, dunque, riservato a giovani non professionisti, di età compresa tra gli 11 e i 30 anni. Le discipline ammesse al concorso sono tre ovvero: danza, recitazione, musica. I concorrenti potranno presentarsi singolarmente, in coppia o in gruppo. La categoria di concorso è unica: le tre discipline artistiche gareggeranno, infatti, nella stessa categoria fino ad un numero massimo di 15 partecipanti. I primi tre classificati riceveranno premi sottoforma di borse di studio e/o buoni acquisto.

Al primo classificato andrà inoltre un 'opera di un artista ortonese, quest'anno è stato scelto Valter Polleggioni.

L'incasso della serata, il biglietto ha un costo di 10 euro, sarà devoluto, come ogni anno in beneficenza, il beneficiario scelto dalla famiglia Cespa è, quest'anno, l'Associazione Genitori Bambini Emopatici (A.G.B.E) di Pescara rappresentata in conferenza stampa dalla consigliera Roberta Esposito.

I biglietti della serata sono in vendita al botteghino del Teatro Tosti oppure online su CiaoTickets.

"Si tratta di un evento importante per la città- ha spiegato il sindaco Castiglione- Un evento che trasmette valori fondanti come la memoria e la solidarietà a cui si aggiunge l'opportunità, con le borse di studio, di valorizzare i talenti, sono certo che Gaetano sarà felice".

Roberta Esposito dal canto suo ha sottolineato come da un evento luttuoso, come la morte di Gaetano, possa nascere qualcosa di bello in grado di dare speranza ai bimbi malati.

L'associazione AGBE è impegnata nel dare sostegno ai famigliari dei pazienti e ai pazienti stessi, tra i tanti obiettivi realizzati ci sono: due case alloggio in cui possono essere ospitate gratuitamente le famiglie, il servizio di trasporto, la possibilità di fare ricoveri giornalieri.

La famiglia Cespa, Mirella, Maurizio e Monica,

ha ringraziato chi ha aiutato a realizzare la manifestazione con il suo lavoro volontario e tutti quelli che hanno dato un contributo economico per la riuscita della manifestazione.