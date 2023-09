Sconfitta di misura all' esordio per il Victoria Cross

VICTORIA CROSS - CITTÀ DI CHIETI 0-1

Bella partita quella andata in scena al Comunale di Ortona, il rammarico è quello di non essere riusciti a portare a casa almeno un pareggio che, per quello che si è visto in campo, sarebbe stato giusto.

Abbiamo affrontato una squadra attrezzata per vincere il campionato, avevano fatto la domanda di ripescaggio, e il loro valore si è visto in campo con giocatori di un paio di categorie superiori.

Nonostante tutto non solo gli abbiamo tenuto testa, primo tempo 0-0, ma abbiamo avuto le nostre belle occasioni sia nel primo tempo che nel secondo.

Il goal che ha deciso la gara è avvenuto dopo 30 secondi del secondo tempo, una rete che avrebbe potuto tagliarci le gambe e invece dopo aver sbandato per una ventina di minuti, i nostri ragazzi hanno creato altre occasioni tra cui una traversa su punizione di Gianluca Smigliani e una nitidissima capitata sui piedi di Alessandro Luciani che a botta sicura colpisce la schiena di un avversario.

Solo applausi per i nostri ragazzi, c'è ancora tanto da migliorare ma il gruppo è solido e tutti insieme potremmo toglierci delle belle soddisfazioni.