Seconda edizione di Abruzzo Rally Raid

L'associazione Mototurismo Abruzzo, organizza eventi in moto in Abruzzo mirati a far scoprire le bellezze della nostra regione agli appassionati delle due ruote: l'Abruzzo Rally Raid è un evento adventuring non competitivo a numero chiuso, organizzato, a Ortona, sotto l'ente di promozione nazionale dello sport CSEN.

L'evento, pensato per moto maxi enduro, permette ai partecipanti di percorrere 500 km (da dividere in due giornate) di strade secondarie seguendo una traccia gps.



Il partecipante potrà scegliere quale traccia navigare:

OFF ROAD EXPERT: 70% di strade bianche, aperta a mono e maxi enduro.

OFF ROAD SOFT: 50% di strade bianche, aperta a maxi enduro e scrambler.

TOURING: 100% strada asfaltata, aperta a tutti i tipi di moto.

La prima edizione, svoltasi a Pescara sotto il patrocinio di CONI Abruzzo, ha visto partecipare 150 iscritti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero (Norvegia, Germania, Belgio, Ungheria... ) ora L'associazione Mototurismo Abruzzo ha deciso di replicare, ma cambiando location e scegliendo Ortona.



La città di Ortona sarà il punto di partenza e il punto di ritrovo dei bikers e non solo: l'area Paddock sarà aperta a chiunque voglia unirsi nel corso delle tre giornate!



Nell'area expò saranno presenti vari concessionari di zona disponibili per test ride, rivenditori di abbigliamento e moto abbigliamento, musica live e street food!

Gli ospiti dell'evento saranno Giò Sala e Niccolò Pietribiasi, piloti professionisti di enduro e motorally.

L'area Paddock sarà aperta:

Venerdì dalle 15:00 alle 23:00, alle ore 20:00 si esibiranno gli Ondasupernova Liveband

Sabato dalle 15:00 alle 23:00

Domenica dalle 10:00 alle 16:00

questo il promo dell'edizione 2022

da c.s. Mototurismo Abruzzo ASD