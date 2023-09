LA FESTA DELLO SPORT CON VITTORIO BRUMOTTI 9 E 10 SETTEMBRE 2023

Prende il via domani dalle ore 17.00 l'evento Sportortona, organizzato dall'assessorato allo sport e dal Comitato Manifestazione, una due giorni dedicata alle attività sportive.

Protagoniste della manifestazione saranno le associazioni sportive del territorio che mostreranno al pubblico le proprie discipline creando anche opportunità di interazione con i più giovani che potranno provare a cimentarsi concretamente.

«Sabato 09 settembre alle ore 21.30 – sottolinea l'assessore allo sport Paolo Cieri- l'amministrazione comunale premierà atleti e società ortonesi che si sono distinte nel corso della stagione agonistica. Una festa che vuole trasmettere modelli positivi alle nuove generazioni e sensibilizzare i giovani all'importanza della pratica dello sport, come strumento educativo e aggregativo oltre che come elemento fondamentale per un corretto e salutare stile di vita».

Guest Star dell'evento è Vittorio Brumotti, campione del mondo di Bike Trial, detentore di vari Guinness World Records e inviato di Striscia la notizia che sarà presente alle premiazioni e dalle 22.00 si esibirà con le sue spericolate evoluzioni in bike in piazza San Tommaso.

Le aree interessate della città saranno via della Libertà e Porta Caldari con le esibizioni di ping pong, basket, rugby in carrozzina, tennis e calcio. A seguire lungo il corso principale ci saranno invece gli stand delle associazioni di sport nautici, le dimostrazioni di fitness, scherma, crossfit e balli caraibici. A corso Garibaldi ancora basket e l'atletica e all'inizio della passeggiata orientale ci sarà il group cycling. Mentre a piazza della Repubblica ci saranno le esibizioni di ballo e fitness e a largo Farnese la ginnastica ritmica. Piazza degli Eroi Canadesi ospiterà invece volley, calcio, karate e muay thai. La piazza del Teatro sarà invece dedicata agli spettacoli di danza, ballo e fitness che si alterneranno durante tutto l'evento.

«Concludiamo la nostra estate- rileva il sindaco Leo Castiglione-con questo evento che mette in risalto il grande patrimonio sportivo della nostra comunità e mostra come l'amministrazione sia sempre attenta alla divulgazione della pratica sportiva e quindi al grande lavoro di valorizzazione che quotidianamente portano avanti le nostre società sportive».