Italian Style Festival 1° e il 2 settembre a Ortona in Piazza San Tommaso

Il 1° e il 2 settembre Piazza San Tommaso di Ortona ospiterà i concerti di Silent Bob & Sick Budd + Nayt e Noyz Narcos nell’ambito dell’Italian Style Festival.

Silent Bob & Sick Budd + Nayt - venerdì 1° settembre ore 21

Silent Bob al secolo Edoardo Fontana,

è un giovane artista classe 1999 che arriva dalla provincia pavese capace di unire retaggi di un suono moderno con l’attitudine del classico Rap in stile anni ‘90. In lui coesistono in perfetto equilibrio molteplici sfumature ed influenze musicali: dalle melodie della Trap, all’eleganza del Jazz, senza dimenticare il dolore del Blues e la rabbia autentica del Rap.

Dopo il più classico dei percorsi alla scoperta dell’Hip-Hop tra jam e battle di freestyle, nel 2017 partecipa ad un contest e si guadagna un posto nel roster di Bullz Records, etichetta indipendente milanese. Fondamentale nel disegnare la sua identità sonora e musicale è l’incontro con Sick Budd, beatmaker, producer socio della label, che lo porta ad una costante evoluzione della scrittura, via via più semplice e concentrata sul significato, e ad una sempre più caratterizzante valorizzazione del timbro. Nel 2020 esce il disco d’esordio “Piano B”, già certificato disco d’oro dalla FIMI che diventa virale, di Novembre 2021 è invece l’uscita di “Piove ancora” album che ha consacrato l’artista tra le penne più interessanti della scena urban contemporanea. Dopo un tour da sold out nelle principali città italiane nel febbraio 2022 è tornato con “Bussola” singolo prodotto da Sick Budd che ha fatto da apripista all’uscita di “Habitat cielo” nuovo disco d’inediti in cui insieme a Sick Budd ha intrapreso nuovo percorso musicale in costante evoluzione in cui la musica sarà sempre la sola e assoluta protagonista. A maggio sarà in tour due grandi concerti - evento: il 12 Maggio all’Orion di Roma e il 19 Maggio al Fabrique di Milano.

Jacopo, noto sulla scena musicale come Sick Budd, nasce a Milano nel 1992. A dodici anni, incuriosito da una canzone diffusa dagli altoparlanti di un negozio di scarpe sportive, scopre per caso l’Hip-Hop. Inizia presto a cimentarsi con la scrittura e soprattutto la composizione di beat. Dopo la maturità classica s’iscrive al corso di laurea di Informatica Musicale (Università degli Studi di Milano) che porterà a termine nel 2015, ma gli eventi cruciali del suo apprendistato avverranno altrove.

Nel 2012 trova finalmente il coraggio di uscire dalla propria ‘cameretta’ e partecipa ai Beatmaker’s Contest organizzati da Oscar White e Yazee entrando in contatto con la vivace scena underground milanese. Risale a questo periodo la scelta di abbandonare le proprie velleità di MC per concentrarsi sulla dimensione puramente musicale del beat-making grazie alla scoperta del giradischi e all'iscrizione all'Accademia del Suono, dove, di lì a due anni, consegue il diploma sotto la guida di DJ Skizo, virtuoso del djing (2014).

Nel 2016 la fase di apprendistato si chiude con l’uscita dei suoi primi lavori da produttore, tre dischi di gusto classico che rappresentano il suo personale tributo alla storia del rap.

Sempre nel 2016 una nuova stagione è inaugurata dal suo ingresso nella Bullz Records che molto presto finirà per imporsi come uno degli studi di registrazione di riferimento per i rapper gravitanti intorno a Milano. Qui si occupa della produzione di giovani emergenti, tra gli altri, i talentuosi Neek The Shine e Silent Bob; e proprio la collaborazione con il secondo gli vale un successo mediatico.

L’affiatamento con Silent Bob si accresce nei due anni successivi portando alla realizzazione di un fortunato EP in combo e a significativi risultati in termini di ascolti in streaming sulle principali piattaforme musicali del web.

Nelfrattempo lo spettro delle sue collaborazioni illustri e meno illustri si amplia in un incessante fervore creativo e attività di registrazione e missaggio in studio. Tra le prime si contano: Mattak, Sensei, Giaime, Warez, il cui brano Skills (produzione Sick Budd) è scelto come brano della colonna sonora di Baby, serie TV di Netflix uscita il 30 novembre 2018. Nel 2020 produce il disco “Piano B” di Silent Bob, già disco d’oro, del 2021 è l’uscita invece di “Piove ancora”, disco di Silent Bob da lui prodotto e che ha consacrato il loro sodalizio artistico.

Classe ’94, Nayt,

al secolo William Mezzanotte, è entrato con grande determinazione nella lista delle novità più interessanti del 2018. La pubblicazione dei singoli “Animal”, “Fame”, "Gli occhi della tigre" (certificato disco di platino da FIMI/GfK Italia) sono solo un assaggio del nuovo capitolo della carriera dell’artista romano. Nonostante la giovane età, il nome di Nayt, nell’ambiente, circola da tempo. La prima volta che l’attenzione del grande pubblico si è concentrata sulla sua musica è stata con la pubblicazione del singolo “No Story”, prodotto da 3D, produttore con il quale lavora anche attualmente. Il sodalizio tra i due, maturato e consolidato nel tempo, ha portato all’avvicinamento del rapper alla label VNT1, realtà fondata da 3D e di cui oggi Nayt è diventato socio e volto. Da allora, Nayt è riuscito a costruire un percorso solido e basato sui fatti e sulla coerenza, affermandosi come uno dei nomi più tecnici, prolifici ed innovativi nel panorama rap italiano, stringendo collaborazioni con alcuni dei massimi esponenti del genere in Italia. Il 15 marzo 2019 esce il terzo volume di “Raptus”, la serie di progetti a cui ha dato il via nel 2015, certificato disco d’oro. Il disco debutta alla posizione numero 2 delle classifiche italiane e tutti i brani contenuti all’interno entrano nella top 50 di Spotify, regalando a Nayt un posto di diritto tra i big della scena hip hop Italiana. A settembre 2020 esce “Non voglio fare cose normali”, un’autobiografia in cui Nayt racconta la sua infanzia e adolescenza e i primi anni della sua carriera, che anticipa il preponderante aspetto introspettivo riscontrabile in “MOOD”, album di inediti uscito a dicembre dello stesso anno. È di aprile 2021, invece, “Tutto il resto è noi”, il nuovo singolo che insieme alle versioni in acustico di “Favolacce” e “Passerà” ha arricchito la tracklist il penultimo lavoro discografico dell’artista. L’8 ottobre 2021 esce “Mortale”, seguito la settimana successiva da “La Mia Noia”. Entrambi i singoli anticipano il nuovo album “DOOM”, fuori il 29 ottobre, con cui l’artista prosegue il viaggio introspettivo iniziato con “MOOD”, portandoci ancora più a fondo nell’animo umano e dando voce alle problematiche personali e sociali del genere umano. Ad oggi Nayt vanta un totale di 370 milioni di streaming complessivi e un tour nei club lo scorso autunno completamente sold out.

Noyz Narcos - sabato 2 settembre ore 21

Esistono artisti in grado di cambiare il volto di un genere musicale, fungendo da spartiacque tra passato e futuro e segnando con la loro discografia un prima e un dopo. È il caso di Noyz Narcos,

che negli ultimi vent'anni ha contribuito a rivoluzionare i canoni del rap e della cultura hip hop italiana, senza mai abdicare al suo ruolo di protagonista. Classe 1979, romano, considerato una figura di culto dalle nuove generazioni come dai veterani, la sua leggenda si alimenta grazie alla fama di “maledetto”, all'immaginario dark e splatter, all'innegabile aura da rockstar viscerale e tormentata. Insieme al suo collettivo, il famigerato TruceKlan, nei primi anni '00 ha introdotto un'estetica nuova e tuttora inossidabile, fatta di metafore immediate e immaginifiche, di barre curatissime e senza giri di parole, di un linguaggio a tratti estremo e disturbante ma mai banale, di incursioni in altri mondi: il metal, l'hardcore, i tatuaggi, il cinema, l'orrore.