Festeggiamenti in onore di San Zefirino P.M. e San Rocco - 26 e 27 Agosto 2023 a Caldari

Al via il weekend di feste patronali, dal 26 al 27 agosto 2023, a Caldari (Ch).

Tanti gli appuntamenti in calendario: le tradizionali celebrazioni per S. Zefirino P.M. e San Rocco saranno accompagnate dalle melodie della banda "Sarabanda" di Orsogna (Ch) e dalla "Banda Musicale di Sant'Apollinare Chietino".

Nella splendida cornice di Piazza della Chiesa, sabato 26 Agosto si esibirà la Corale "Le Voci delle Ville" di Ortona.

Domenica 27 Agosto prevista la presentazione del libro "Rime Toschibili" di Gino Bucci, in arte "L'Abruzzese fuori sede" e, a chiudere, l'esibizione di "'NDUCCIO e gli Export Made in Italy".

Luci a cura di Frentana Luminarie e fuochi d'artificio della ditta Pirotecnica Ortonese.



Ecco il programma completo delle festività:



26 AGOSTO 2023

ore 8.00 - Apertura della festa con fuochi pirotecnici e giro della "BANDA di ORSOGNA" per le vie cittadine

ore 8.30 / 11.00 - Santissime Messe

ore 12.00 - Matinee bandistico

ore 17.30 - Dono in onore di San Zefferino

ore 18.00 - Messa solenne in onore di SAN ZEFIRINO PAPA E MARTIRE, celebrata da S.E. Mons. Emidio Cipollone - Arcivescovo di Lanciano - Ortona

ore 19.00 - Processione in onore di San Zefirino con fuochi pirotecnici ore 21.30 - Concerto Musicale in Piazza del Coro Polifonico "LE VOCI DELLE VILLE" diretto dalla Prof.ssa Rosanna Meletti, con la partecipazione del Prof. Mauro D'Alfonso.





27 AGOSTO 2023

ore 8.00 - Giro della Banda di "SANT'APOLLINARE CHIETINO'

ore 8.30 / 11.00 - Santissime Messe

ore 10.30 - Presentazione in Via del Corso del libro "Rime Toscibili', di Gino Bucci alias "L'Abruzzese Fuori Sede"



ore 12.00 - Matinée bandistico

ore 18.00 - Messa solenne in onore di San Rocco

ore 19.00 - Processione in onore di San Rocco con fuochi pirotecnici

ore 21.30 - Spettacolo comico e musicale in piazza di 'NDUCCIO &Export “Medley in Italy”



ore 24.00 - Chiusura delle festività con i fuochi pirotecnici a cura della PIROTECNICA ORTONESE.





Il Comitato Feste 2023 "Caldari è un'altra cosa"



è formato da: RITA GIOVANNA DE LUCA (Presidente), ANDREA ARGENTINI (Vice Presidente), ENRICO ORTOLANO (Segretario), MICHAEL BOMBA, PIERO MEO (Cassieri), ANDREA CUPIDO, MARCO DE LUCA , ALBERTO DI MARCO, ANDREA GRAZIANI, VINCENZO PAOLUCCI, MICHELE PIROMALLI, MANUEL SCARINCI, GABRIELE VEDILEI e ALESSANDRO VEDILEI (Consiglieri).