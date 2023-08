Il Macondo Festival diretto da Peppe Millanta nel quartiere San Franco a Francavilla

A Francavilla al Mare, dove “l’arte di strada ti viene incontro”, torna il Macondo Festival in una settima edizione versione "family friendly": molti degli appuntamenti proposti sono adatti, infatti, a tutta la famiglia.

Il 12 e 13 agosto a partire dalle ore 19.00 in poi, nel quartiere San Franco, anima storica della cittadina abruzzese, artisti nazionali e internazionali daranno vita a spettacoli coinvolgenti, che trasformeranno il cuore del paese alto di Francavilla al Mare in una grande festa della musica, delle performance di strada e dell’incontro. Oltre agli spettacoli sotto il cielo, verrà allestita anche l’area street food con specialità regionali e internazionali per entrambi i giorni.

Nato da un’idea dello scrittore Peppe Millanta e Luigi Russo, che ne coordinano la direzione artistica, il Macondo Festival è un evento organizzato dal Comune di Francavilla al Mare guidato dal sindaco Luisa Russo e dall'assessore alla Cultura, Cristina Rapino con la Scuola Macondo – l’Officina delle Storie di Pescara gestita da Elisa Quinto e la collaborazione di gigirusso street&stage srl.

"Street art, musica e cultura: Francavilla apre nuovamente le porte al Macondo Festival nelle serate più calde di agosto. Il paese alto si tingerà dei colori e delle musiche dell’arte di strada ed anche questa volta ci sarà da rimanere a bocca aperta. Effetti speciali in un borgo vestito a festa: l'appuntamento ormai è diventato una tradizione delle nostre estati" – interviene la Rapino.

Molti gli artisti che daranno vita a spettacoli, in entrambi i giorni per esempio ci sarà Afuma con “Etsumon” e la secolare tradizione dei trampolieri, il ballo e le percussioni o Daniel Gonçalves (che ha lavorato anche con Dumbo Movie di Tim Burton, prodotto dalla Disney) con "Bailarinas Show", uno spettacolo di clown con la partecipazione del pubblico e tanta improvvisazione, oppure Bubble on Circus con “Il Soffio Magico” una combinazione di poesia, commedia, magia e bolle di sapone.

Ci sarà anche la Goody Swing, scuola di ballo con sede a Sambuceto, che intratterrà con esibizioni di charleston, balboa e lindy hop, ma non mancheranno atmosfere dal sapore vintage e retrò. A proposito di ballo invece Marco De Camillis e Anna Arizza d’Este saranno protagonisti di un vortice di passione con “TangoLibre”. Il Collettivo Lambe Lambe presenta, invece, “Nautilus - Coro di Teatri in Miniatura”, particolare perché si rivolge ad uno spettatore per volta. Maria Elena Comperti presenta “Aria”, spettacolo per bambini

Inoltre tra i nomi che spiccano il 12 agosto, ci sono Mr Copini con “The Herock Circo Show” che mescola l'improvvisazione, la tecnica (principalmente monociclo, juggling, contact) e il buon umore per offrire uno spettacolo pieno di energia e abilità straordinarie, tutto al ritmo di Rock, mentre il pubblico diventa parte attiva della performance; il chitarrista Simone Agostini con “Ina Maka” nella lingua Dakota “Madre Terra”, un viaggio musicale in cui propone un percorso il cui filo conduttore è la Terra: uno spazio fisico fatto di luoghi, storie e popoli il cui tempo si misura da sempre con il ritmo incessante delle stagioni.

A ritmo di Flamenco si esibirà il Sonido Gitano per il 13 agosto: un duo composto da Stella Astolfi, ballerina narratrice, e Fabrizio Stella chitarrista cantante polistrumentista; ci sarà anche “Aurora”, l’ultima produzione della compagnia Piccolo Nuovo Teatro con trampoli, costumi di scena, fuoco, luci ed effetti pirotecnici e una nuova imperdibile storia da raccontare.

In entrambe le giornate, poi, anche Fonderie ARS presenta spettacoli di burattini in collaborazione con Orsoparlante Service & Show: “Fucsia e basta” che narra le avventure di amici che vivono in fondo al mare e “Le avventure di Arlecchino e Pulcinella”, una storia con le maschere tradizionali della commedia dell'arte (Pulcinella, Arlecchino, Colombina e Balanzone) tra risate, animazione e tanto divertimento; ed in più Ludobus – Legnogiocando, con furgoni che portano in ogni luogo i giochi in legno e materiali poveri della collezione Legnogiocando realizzata dallo street game designer Manuel Pucci. Dal 2003 ad oggi hanno raggiunto oltre 400 Comuni in sei Stati europei, facendo giocare grandi e piccini.