Quarta simulazione di salvataggio in mare.

Giunta alla quarta edizione, l'Associazione Culturale Giovani Ortonesi – Presidente Claudio Di Lizio - vi invita il giorno 6 Agosto 2023, presso lo Stabilimento balneare "La Riccetta" sito in Lido Riccio, dalle ore 16:00, ad una simulazione di salvataggio in mare con l'Associazione Cinofili Soccorso Nautico SEA RESCUE DOG – Presidente Fabrizio Calgione - con recupero dell'annegato e trasporto sulla battigia con verifica delle condizioni del paziente da parte del medico autorizzato.

L'assistenza medico-sanitaria, con esecuzione del BLS (Basic Life Support), è garantita dalla presenza della Ditta Abruzzo Ambulanza di Massimo Tacconelli.

«Questo evento ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini ed i bambini al soccorso in mare – dice il Presidente Di Lizio – e di mettere in evidenza il grande contributo che i cani-bagnino possano offrire all'uomo in situazioni di pericolo».

La cittadinanza è invitata a partecipare.

