TESORI D'ARTE SACRA ORTONESE 2023

In conclusione delle visite guidate ai “Tesori d'Arte Sacra Ortonese” che hanno portato nei primi quattro appuntamenti di giugno e luglio, tanti visitatori ad ammirare la meravigliosa chiesa barocca di S.Caterina d'Alessandria e la piccola chiesetta dell'Oratorio del Crocifisso Miracoloso, in occasione dell'ultima apertura al pubblico ci sarà l'esposizione straordinaria della Sacra Ampolla presso l'Oratorio sabato 26 e domenica 27 agosto 2023.

Il miracolo è legato all'assalto dei Turchi del 1566, quando gran parte dei luoghi di culto Ortonesi furono incendiati. La Chiesa fu risparmiata dalla furia turca grazie ad un avvenimento prodigioso, che coinvolse l'affresco di Gesù Crocifisso, presente nell'oratorio.

Mentre le suore erano in preghiera il 13 giugno 1566 dal costato di Gesù sgorgò del sangue, che fu raccolto in due ampolle. Queste vennero trafugate da un padre confessore che le portò a Venezia. Nel 1934, su interesse della chiesa locale e delle autorità politiche, una della due ampolle fu riportata ad Ortona e custodita ancora oggi nell'Oratorio, all'interno di un piccolo tabernacolo in marmo.

Nel 1991 in occasione del restauro dell'Oratorio, si è provveduto a una breve ricognizione sul contenuto nell'ampolla. Le analisi effettuate hanno constatato che è sangue umano del gruppo AB positivo, come quello del Miracolo Eucaristico di Lanciano, della Sacra Sindone e del Volto Santo di Manoppello.

La Sacra Ampolla verrà esposta alla vista dei visitatori e fedeli nei giorni prestabiliti, alle ore 21.30 e alle ore 22.30, durante la visita guidata all'Oratorio del Crocifisso e alla chiesa di S.Caterina d'Alessadria a cura dell'Archeologa Maria Luisa Orlandi in forma laica-archeologica.

Un evento rarissimo a cui invitimo tutti a partecipare data l'importanza spirituale e storica che la Sacra Ampolla nasconde nei secoli.