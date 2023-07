La prima edizione del Festival del mare

Il "Festival del mare", ideato dalla Compagnia teatrale NoveZeroSei – APS, nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e territoriale attraverso l'arte performante teatrale. L'evento è stato presentato nella mattinata di ieri nella cornice di Torre della Loggia alla presenza degli organizzatori e del vice sindaco Cristiana Canosa. Il Festival del mare si svolgerà in quattro giorni, dal mercoledì al sabato, nelle aree all'interno e adiacenti al Castello aragonese. Il programma si compone di tre spettacoli di compagnie teatrali dirette da grandi nomi del teatro italiano, mentre l'ultimo evento sarà una produzione della Compagnia teatrale NoveZeroSei-APS che coinvolgerà due grandi nomi del panorama teatrale e cinematografico italiano ovvero Laura Morante ed Eugenia Costantini. La direzione artistica è di Dario Iubatti, gli organizzatori sono Tommaso Bernabeo , Annamaria Coia, Eliana De Marinis.

Nel corso della presentazione, avvenuta il 20 giugno, il vice sindaco Canosa

ha avuto parole di apprezzamento per il progetto: "Complimenti alla compagnia NoveZeroSei per l'idea ambiziosa che vi siete posti a poco più di un anno da dalla vostra nascita come compagnia. Un progetto davvero innovativo motivo per cui il comune ha deciso di collaborare alla sua realizzazione".



Il Festival come spiegato Annamaria Coia:

"Nasce dal confronto di idee che ho avuto con il mio maestro di teatro Dario Iubatti. Si tratta di una follia che i NoveZeroSei hanno accettato di concretizzare e l'augurio che posso fare per il futuro è quello che il festival mantenga questo pizzico di follia".

Tommaso Bernabeo,

uno dei fondatori della compagnia assieme a Iubatti e a De Marinis, ha spiegato lo sforzo organizzativo che ha accompagnato la fase progettuale: " I NoveZeroSei non godono di aiuti istituzionali, abbiamo potuto contare però oltre al patrocinio del comune anche di tre main sponsor Eolo Energia, Agenzia Fratino e Autotrasporti Nervegna che non solo ci hanno sostenuto, ma che hanno anche contribuito dal punto di vista progettuale divenendo parte attiva. Altro aiuto è venuto da Torre della Loggia, Domora Bedrooms, B & b Reale".

Un festival del mare che è una novità per Ortona e per l'Abruzzo: "Cercavamo un nome distintivo che magari potesse ricollegarsi alla nostra ortonesita poi abbiamo pensato al mare elemento distintivo della città e forza attrattiva che ha portato anche nomi illustri, come ad esempio Margherita d'Austria, a scegliere la nostra città dove vivere e che spinge tanti che sono venuti a tornare" ha spiegato Eliana De Marinis.

Dario Iubatti

ha illustrato : "Nomi di prestigio per questo festival che è un'occasione per vedere spettacoli che hanno calcato e calcheranno palcoscenici di prestigio e che hanno ricevuto critiche entusiastiche dagli addetti ai lavori e poi, infine, una produzione NoveZeroSei , Il Ballo, dal racconto breve di Irène Némirovsky che vedrà in scena Laura Morante con la figlia Eugenia Costantini accompagnate da un o una pianista del territorio. Un'occasione anche di formazione con il workshop collegato tenuto dalle due attrici della durata 12 ore che si terra da venerdì alla domenica a Torre della Loggia".

Questo è il programma:

MERCOLEDI' 26 LUGLIO - concerto Ciao Uomo, ore 21 appuntamento musicale con Luigi Friotto

GIOVEDI 27 LUGLIO - Piccoli funerali ore 21 di e con Maurizio Rippa chitarra Amedeo Monda produzione 369gradi progetto vincitore "I Teatri del Sacro 2019"

VENERDI' 28 LUGLIO - Albania casa mia ore 21 di e con Aleksandros Memetaj regia Giampiero Rappa produzione Argot (Roma) Vincitore Premio Museo Cervi – Teatro per la Memoria 2016 Vincitore Premio Avanguardie 20-30

SABATO 29 LUGLIO - Il ballo ore 21 con Laura Morante ed Eugenia Costantini tratto dal romanzo di Irène Némirovsky Ideazione Elena Marazzita, mise en espace Dario Iubatti, produzione NoveZeroSei





° Biglietti in vendita nella sede del Comitato manifestazioni ortonesi in piazza della Repubblica.

Concerto Ciao Uomo 10 euro, spettacoli teatrali Piccoli funerali e Albania casa mia 15 euro, spettacolo Il ballo 25 euro.

E' possibile abbonarsi al costo di 40 euro. Info al 3505355920

° Worshop destinato a 25 partecipanti , costo 250 euro, e 10 uditori, costo 100 euro.

Info al 3505355920

° La Compagnia Teatrale NoveZeroSei nasce nell'ottobre 2021 da un'idea di tre attori professionisti abruzzesi con un'esperienza pluridecennale: Tommaso Bernabeo, Dario Iubatti ed Eliana De Marinis. Tra le produzioni troviamo oltre a Scherzi in un atto, Spettacolabo, uno spettacolo-laboratorio per le scuole e Pop Ruzante, adattamento della Moscheta di Ruzante.