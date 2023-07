Giovedì 27 Luglio, alle ore 17:00, presso la sala Eden del Comune di Ortona, l’assemblea-Convegno Pubblico “ INSIEME PER IL LAVORO “

L’evento, promosso dal Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Abruzzo, con il contributo di Banca Popolare di Bari, rappresenta un momento importante di confronto con Istituzioni, Imprenditori e Società civile sui temi dell’innovazione, dei nuovi strumenti finanziari per la crescita e delle infrastrutture per la competitività del territorio.

“L’assemblea della Piccola Industria di Confindustria Abruzzo rappresenta un momento importante di confronto con istituzioni, imprenditori e società civile. Per le PMI, già chiamate in questi anni ad affrontare grandi difficoltà a causa della pandemia Covid e dell’aumento del costo delle materie prime, il futuro passa attraverso l’innovazione, la capacità di digitalizzare e di fare leva su nuovi strumenti finanziari. - spiega Giuseppe Ranalli - Presidente Piccola Industria Confindustria Abruzzo - Vicepresidente Piccola Industria Confindustria, con delega all’Economia del Mare nel presentare l’iniziativa.

“ Abbiamo bisogno di crescere e per farlo servono infrastrutture che accompagnino le imprese sul sentiero della competitività, consentendo di connettersi a nuovi mercati. Anche la finanza sarà una grande scommessa: siamo chiamati a cambiare i nostri modelli di business e strutturarci per evolvere. - aggiunge Ranalli - servono in tal senso strumenti adeguati. Infine, le PMI – che costituiscono circa il 90% del tessuto produttivo abruzzese - svolgono uno straordinario ruolo per la tenuta sociale del territorio. Il confronto con la società civile è quindi fondamentale per costruire un futuro migliore per tutti.”

“Sarà un’assemblea pubblica ed aperta al pubblico - conclude il presidente Ranalli - perché diventa fondamentale un patto tra imprese istituzioni e lavoratori per costruire più lavoro per i nostri territori”

Dopo i saluti istituzionali di :

Gennaro Strever - Presidente CCIAA Chieti Pescara

Antonio D’Intino - Presidente ANCE Abruzzo

Lorenzo Dattoli - Vicepresidente Confindustria Abruzzo

ci sarà la relazione introduttiva di

Giovanni Baroni - Presidente Piccola Industria Confindustria

e gli interventi di :

Edoardo Rixi - Viceministro per le infrastrutture e i trasporti

Alberto Bagnai - Vice Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati

Pasquale Casillo - Presidente Banca Popolare Bari - Presentazione Banca Popolare di Bari, banca del territorio.

A seguire una tavola rotonda sul tema : “ IMPRESA, TERRITORIO E LOGISTICA: GLI STRUMENTI PER COMPETERE “

con:

Sandro Spella - Presidente Vini Citra

Massimiliano Iocco - Iocco srl

Daniele D'Amario - Assessore Attività Produttive Regione Abruzzo

Vincenzo Garofalo - Presidente Autorità di sistema portuale*Mare Adriatico Centrale

Raffaele Trivilino - Polo Innovazione Automotive - IAM

le conclusioni le trarrà

Marco Marsilio * - Presidente Regione Abruzzo

(* presenza da confermare )

La chiusura del lavori è affidata a Giuseppe Ranalli - Presidente Piccola Industria Confindustria Abruzzo - Vicepresidente Piccola Industria Confindustria, con delega all’Economia del Mare

Moderatore dell’evento Michele Romano - Giornalista de Il Sole 24 Ore