Abbonarsi per la stagione della Sieco Ã¨ ... Questione di Cuore!

Parte la campagna abbonamenti della Sieco Service Impavida Pallavolo Ortona ed è la più conveniente di sempre. La società ha infatti deciso di fissare il prezzo dell'abbonamento a soli 60€ per tutte le gare interne del Campionato Nazionale di Pallavolo Maschile Serie A2 Credem Banca stagione 2023/2024. Come se non bastasse, sottoscrivendo l'abbonamento entro e non oltre il 31 agosto, il costo sarà di 50€. Bambini e ragazzi al di sotto dei 13 anni avranno invece libero accesso all'impianto di gioco, con l'obbligo però di mostrare la carta di identità all'ingresso.

Come ogni anno rimane valida la possibilità di acquistare l'abbonamento GOLD - SOCIO SOSTENITORE che avrà il solito prezzo di 150€. Ma se il prezzo di questo abbonamento è rimasto invariato rispetto alle scorse stagioni, aumentano i vantaggi per i sottoscrittori. Chi si munirà di abbonamento Gold - Socio Sostenitore avrà infatti diritto, oltre all'ingresso per tutte le gare casalinghe del campionato, anche all'ingresso per le eventuali gare di coppa Italia e per le fasi di Playoff / Playout. Inoltre, l'abbonato Gold, godrà di un posto riservato e dell'omaggio di una divisa gara Sieco Service.

Sarà possibile prenotare l'abbonamento o ottenere informazioni chiamando il 389 178 2619 (Martina).

Per chi non volesse munirsi di abbonamento, sarà possibile acquistare il biglietto direttamente presso il botteghino, il giorno della gara, oppure on-line tramite il circuito "CiaoTickets". Per la prossima stagione è stata pensata un'unica tipologia di biglietto a 5€ per tutti, esclusi i ragazzi con meno di tredici anni.

Il Direttore Generale Andrea Lanci: «Il grande calore e la vicinanza del pubblico intervenuto in occasione della gara contro Catania e della finale promozione con Fano è qualcosa che difficilmente riusciremo a dimenticare. Quelle due gare in particolare ci hanno fatto capire che Ortona merita il palcoscenico della Serie A2. Per questo abbiamo deciso di rendere abbonamenti e biglietti più appetibili alle famiglie: per rivedere ancora il palazzetto gremito e pronto a spingerci e sostenerci in un campionato difficile. Davvero speriamo che questa iniziativa sia accolta positivamente dalla città perché davvero l'Impavida ha bisogno della vicinanza della sua gente»