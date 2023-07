È stato presentato venerdi 14 luglio, nel corso della conferenza stampa a Ortona, il primo Festival del dubbio, da un'idea di Gaetano Basti, organizzato per venerdì 21 e sabato 22 luglio alle ore 21:00 nella piazza del teatro F. P. Tosti da Edizioni Menabò-D'Abruzzo e dall' Associazione Romano Canosa per gli Studi Storici, realtà già note da molti anni per la loro attività culturale attraverso libri, dibattiti e incontri.

Nelle due serate scrittori, filosofi, storici e teologi discuteranno sull'origine, sulla natura e sulle caratteristiche di questo antico tema.

Cosa ne sarebbe della scienza stessa, dei tentativi di trovare soluzioni che permettano il progresso in ogni campo della ricerca senza la spinta propulsiva di un dubbio, di una possibilità nascosta dietro un qualunque tentativo? Con il "Festival del dubbio" la città di Ortona diventerà attraverso dibattiti e incontri, il centro propulsivo di questo pensiero che fa del punto interrogativo il suo orgoglio.

"Non poteva che nascere ad Ortona città nella quale riposano le spoglie dell'apostolo Tommaso questo Festival che vuole raccontare la forza che scaturisce dal pensiero dubitante, – afferma il Sindaco di Ortona Leo Castiglione –

necessario oggi, più che mai, per individuare "il vero" dentro la moltitudine delle fonti di informazione".

"Il sodalizio con l'Associazione Romano Canosa e quindi con Isabella Colonnello presidente dell'Associazione R. Canosa, – spiega Gaetano Basti–

nasce tanti anni fa da quando realizzammo il libro su Ortona in età Farnesiana. Da allora abbiamo continuato e collaborare per tante iniziative e abbiamo pubblicato numerosi libri di Romano Canosa. Con Graziamaria Dragani, che ha subito appoggiato questa iniziativa, daremo vita ad un interessante dibattito a più voci per far dialogare anche punti di vista differenti.

Alla presentazione sono intervenuti:

Cristiana Canosa, Vice Sindaco di Ortona

Isabella Colonnello, presidente dell'Associazione Romano Canosa per gli Studi Storici

e Graziamaria Dragani, autrice televisiva moderatrice della serata del 21 luglio



La sera di venerdì 21 luglio, renderà omaggio a San Tommaso, con l'incontro a quattro voci dal titolo Conversazioni sul dubbio. Da San Tommaso all'avvocato Malinconico nel quale Graziamaria Dragani ( autrice televisiva di programmi Rai, Mediaset, La7 e altre emittenti. che haa collaborato a dodici edizioni di "Che tempo che fa", a due Festival di Sanremo, e con diversi conduttori: Alberto Angela, Fabio Fazio, Antonella Clerici, Adriano Celentano e altri ) dialogherà con Don Emanuele Bianco (biblista, presbitero dell'arcidiocesi di Lanciano-Ortona, attualmente parroco di Castel Frentano, direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano e Responsabile Diocesano e Regionale per la pastorale vocazionale. )

Nicola Cirulli (filosofo, membro di Diaporein - Centro di ricerca in Metafisica e Filosofia delle Arti),

Maria Dell'Isola (storica, ricercatrice all'Università degli Studi di Milano, dove insegna Storia del cristianesimo antico, che ha lavorato come ricercatrice all'estero, in Danimarca e in Germania. e si occupa prevalentemente di storia del cristianesimo antico, con un'attenzione particolare rivolta allo studio dell'eresia, delle esperienze e pratiche religiose, e dell'identità di genere)

Diego De Silva, ( scrittore sceneggiatore e drammaturgo , ha pubblicato il suo romanzo d'esordio nel 1999 "La donna di scorta", vincendo il Premio del Giovedì Marisa Rusconi ed è stato finalista del Premio Montblanc. scrittore e drammaturgo).

La sera di sabato 22 Franco Farinelli, professore emerito dell'Università di Bologna, dialogherà con la scienziata e divulgatrice Antonella Viola durante l'incontro Storia di una grande paura. La sessualità fra passato e presente per analizzare il dubbio nel mondo della sessualità, fra passato e presente con molti interrogativi e tante verità.

"Il libro di Romano Canosa Storia di una grande paura. La sodomia a Firenze tra Trecento e Quattrocento pubblicato da Feltrinelli 1991, sta per essere ristampato dalle Edizioni Menabò – afferma Isabella – e offre lo spunto per la seconda serata del Festival nel quale affronteremo proprio l'argomento della sessualità. Mi ha colpito molto la lettura di un libro della dottoressa Antonella Viola in cui affronta da un punto di vista medico e scientifico la differenza dei sessi e quindi la possibilità di fare cure differenti per uomini o donne".

Per l'occasione, nel foyer del Teatro F. P. Tosti sarà allestita, fino al 31 Luglio, la mostra fotografica "Invisibile" dell'Associazione Donne Fotografe. Un lavoro collettivo composto da 31 sguardi – di donne fotografe – che mettono al centro delle loro riflessioni le fragilità delle persone invisibili.

