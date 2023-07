LA TOMBESI E IL SUO STAFF

Alle spalle di Massimo Morena, il tecnico confermato sulla panchina ortonese dopo la brillante promozione dello scorso campionato, la Tombesi potrà contare su uno staff di prim'ordine per la nuova stagione. Si è già detto dell'arrivo del nuovo preparatore atletico, Paolo Aiello, volto notissimo nel mondo del futsal per la sua lunga militanza a Pescara: un nuovo "acquisto" che è sinonimo di serietà e professionalità. Un altro volto nuovo è quello del fisioterapista Mattia Galasso, anche lui proveniente dal Pescara:

«Non posso che partire ringraziando la dirigenza e lo staff del Pescara, in primis il mio collega Maurizio D'Amario, per avermi inserito in questo settore e avermi fatto conoscere questo magnifico sport. Ho accettato la proposta della Tombesi perché, prima di tutto, credo che abbiamo un obiettivo comune: l'ambizione di metterci in gioco, ma soprattutto di crescere, migliorarci e alzare sempre l'asticella, mettendoci il 101% nel lavoro che facciamo, sia esso in campo o "fuori". Il prof Paolo Aiello, con cui sono entusiasta di continuare a lavorare, mi aveva già parlato benissimo dall'ambiente ma poi, dalla chiacchierata fatta con il Presidente, ho capito in prima persona di trovarmi in una società di sani principi e fatta da gente che vive per lo sport, pronta ad investire risorse ed energie ma sempre in maniera oculata e con programmazione: proprio quest'ultimo aspetto ritengo sia fondamentale tanto nel contesto sportivo quanto in quello lavorativo».

Chi invece è un volto tutt'altro che nuovo a Ortona, ma è bensì protagonista dell'ennesimo ritorno, è Andrea Di Buono, che torna alla Tombesi nel ruolo di preparatore dei portieri:

«Conosco benissimo l'ambiente, so l'ambizione del presidente e di tutta la società e sono contento di essere di nuovo qui. Lavorerò con due professionisti esemplari, oltre che due ottimi portieri con i quali ho già lavorato, come Francesco Mambella e Dario Dell'Oso. In più, si sono aggiunte figure che garantiscono qualità e professionalità, su tutte il prof Aiello. In generale, daremo il massimo, come sempre, per raggiungere i nostri obiettivi».