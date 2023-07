Il Sindaco di Hamilton Andrea Horwath al Cimitero militare canadese Moro River di San Donato

Nella mattinata di mercoledì 12 luglio il sindaco Leo Castiglione ha accolto il sindaco di Hamilton Andrea Horwath in una breve cerimonia al Cimitero militare canadeseMoro River di San Donato per rendere omaggio ai connazionali morti 80 anni fa nella Campagna di liberazione dell'Italia.

Il sindaco della città canadese è in questi giorni in visita in Regione



per consolidare i legami esistenti con i sette comuni abruzzesi gemellati.





All'incontro erano presenti il vicepresidente vicario del Consiglio Regionale Roberto Santangelo







e il sindaco di Casoli Massimo Tiberini in rappresentanza della Provincia di Chieti.