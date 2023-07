Passaggio del Martelletto al Rotary Club di Ortona

Si è svolta il 5 luglio, presso l’hotel “Villa Maria” di Francavilla al Mare, la tradizionale cerimonia di Passaggio del Martelletto del Rotary Club di Ortona.

Alla presenza di un nutrito gruppo di soci, autorità, tra le quali il sindaco di Ortona, Leo Castiglione e l’Assistente del Governatore, Nereo Dell’Aventino, e ospiti del club, il Presidente uscente, Tommaso Di Deo Iurisci ha esposto tutti gli eventi che hanno costituito l’annata 2022/2023, con particolare riguardo ai vari corsi di alfabetizzazione di italiano, istituiti a Ortona, Tollo e Orsogna, e alle innumerevoli visite del Camper Sanitario Rotary, che ha offerto prevenzione gratuita soprattutto in materia di oculistica, grazie anche alla disponibilità del socio Rotary Tito Gambescia.

È stata poi la volta del passaggio delle consegne tra i Presidenti Rotaract, ovvero Alessandro Ranalli e Matteo Bucceroni,

per poi concludere con l’investiture ufficiale del Presidente Rotary 2023/2024, Tania Buccini.

I punti salienti del programma incipiente saranno la realizzazione di eventi musicali, un grande momento di ricordo per l’Ottantesimo anniversario della Battaglia di Ortona, convegni su arte e salute mentale, la continuazione del corso di alfabetizzazione e la realizzazione di un service condiviso con altri club Rotary di zona, per l’ONG “Rise Against Hunger”, per il confezionamento di pasti non deperibili per una scuola elementare dello Zimbabwe.

Il nuovo direttivo sarà composto da Goffredo Mancinelli, presidente Incoming, Tommaso Di Deo Iurisci, past president, Maria Giambuzzi segretario, Roberto Serafini prefetto, Franco Marrone tesoriere. I consiglieri: Tommaso Bellicano, Roberto de Guglielmo, Francesco Ferrante, Carlo Ortolano, Francesco Remigio, con l’aggiunta del presidente Rotaract, Matteo Bucceroni.