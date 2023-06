E' morto Salvatore Miele, bandiera dell'Ortona calcio

"Un animo nobile nello sport e nella vita, una 'bandiera' dell'Ortona calcio che i tifosi e la città non hanno dimenticato": Tommaso Di Nardo, presidente dell'Ortona calcio negli anni Novanta ricorda così Salvatore Miele "Totò" per due stagioni in maglia gialloverde. Miele è morto oggi, in ospedale all'età di 56 anni. Attaccante di razza, generoso e talentuoso, era amatissimo dai compagni di squadra, con molti dei quali aveva mantenuto i contatti. Legato anche alla città di Termoli, dove pure aveva giocato con successo. Spesso partecipava a partite con raccolta fondi di beneficenza.

"A Ortona è stato uno dei protagonisti della stagione 1994/1995, quando vincemmo il campionato di Promozione - ricorda Tommaso Di Nardo - l'allenatore era Reati e fu una stagione entusiasmante. Aveva vestito la maglia gialloverde anche nel campionato precedente, sotto la guida di Calisti. In campo era una sicurezza, un vero attaccante d'altri tempi, veloce e concreto. Il ricordo e il grande affetto che ho e avrò per lui si legano proprio a quei giorni. Una stagione sportiva che accese i cuori di un'intera città. Salvatore Miele è stato uno sportivo vero e un uomo di saldi principi. Ai suoi familiari, che lo hanno perso troppo presto, il mio pensiero affettuoso di vicinanza e gratitudine. Lo porterò sempre nel cuore".



c.s.