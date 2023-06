La compagnia ortonese di teatro amatoriale, "GLI SVITATI “ dona 1.000 euro all’ANFASS Ortona

Giovedì 22 giugno, la compagnia ortonese di teatro amatoriale, "GLI SVITATI, ha donato ufficialmente all'ANFFAS ORTONA la somma di €1000,00. La consegna del maxi assegno è avvenuta presso la casa vacanze al mare dell'ANFFAS, sita in zona lido Saraceni, dove i ragazzi dell'associazione, insieme alla loro guida Nadia La Torre, con grande gioia hanno accolto “ GLI SVITATI” , trascorrendo tutti insieme qualche lieta ora, tra risate e battute, in un clima di amore e di amicizia e in una cornice di festa e vera solidarietà.

La somma donata è frutto dei proventi dello spettacolo "The Queen Girls", che GLI SVITATI, hanno portato in scena lo scorso Aprile presso il Teatro Tosti di Ortona.

“Entusiasmo, impegno, solidarietà e amicizia, questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la collaborazione tra Anffas Ortona e la compagnia de GLI SVITATI. Ringraziamo di vero cuore i nostri simpaticissimi amici che, con il loro contributo, sosterranno l'attività estiva del soggiorno marino. Ci auguriamo che questo sia solo l'inizio di un percorso che farà nascere future collaborazioni nell'ottica dell'inclusione sociale ma soprattutto nella creazione di solide reti all'interno della nostra comunità.” queste le parole del presidente dell'Anffas Nadia La Torre.

GLI SVITATI, approfittano dell'occasione per “ ringraziare tutte le persone che ogni anno seguono le loro iniziative e fanno sì che la magia del "fare del bene ridendo" abbia luogo. Senza il loro fantastico pubblico tutto questo non sarebbe possibile . Tanti altri progetti sono già in cantiere,per un divertimento garantito, non resta che continuare a seguire questa folle compagnia. STAY TUNED!! “

c.s.