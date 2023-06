INCONTRI DI LAVORO PER L'AGRICOLTURA

Un incontro con l'assessore regionale all'agricoltura Emanuele Imprudente per affrontare la difficile situazione che sta vivendo il comparto vitivinicolo del territorio, è stato organizzato dall'amministrazione comunale di Ortona, mercoledì 28 giugno al Polo Eden, a partire dalle 17,30. All'incontro saranno presenti le associazioni di categoria, i rappresentanti delle cantine e i sindaci del territorio che come il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, si sono già attivati sul piano amministrativo per sollecitare la Regione ad avviare presso il governo nazionale le opportune procedure per ottenere misure compensative al drastico calo di produzione di uva e vino che si prospetta, in conseguenza delle persistenti piogge del mese di maggio.

«L'amministrazione con l'assessore comunale all'agricoltura Paolo Cieri si è subito attivata per promuovere ogni iniziativa utile ad affrontare questo difficile momento che sta vivendo il comparto vitivinicolo – dichiara il Sindaco Leo Castiglione – abbiamo già incontrato le associazioni di categoria e i rappresentanti delle cantine, in sala consiliare lo scorso 1° giugno, per raccogliere tutte le segnalazioni e deliberare un atto di giunta con cui si chiede il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni causati dalle abbondanti piogge. Ora l'incontro che abbiamo organizzato a Ortona con l'assessore regionale è un passaggio ulteriore per lavorare in modo sinergico e concreto, cercando di ottenere i ristori e gli aiuti necessari per i tanti agricoltori e produttori vitivinicoli del territorio».